El resurgir de Clemente : «No somos Castilla-León ni Castilla y León y Burgos y Soria; un poco de respeto»

El resurgir político de Silvia Clemente, quien fuera uno de los nombres fuertes hasta 2019 del Partido Popular en Castilla y León ocupando cargos de consejera y de presidenta de las Cortes autonómicas hasta 2019, pasa por León. La política apuesta por una nueva marca que bajo las siglas de Nueve Castilla y León quiere ir «a ganar» las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026.

A los pies de San Isidoro y arropada por parte de su equipo, Clemente acompañaba este viernes a Mario Valladares, quien será su hombre por la provincia de León en la carrera electoral. Un «magnífico leonés» que, como el resto de su equipo, «siente auténtica pasión por su provincia».

¿Por qué dar el paso, casi siete años después de dejar la política, de enmarcarse de nuevo en esta aventura? Porque, explica Clemente, que León «se merece mucho más». «Es una provincia espectacular, yo siempre me he creído León y creo que sus fortalezas la hacen singular», exponía.

Las pullas a PP, PSOE y UPL

Tenía claro su mensaje en una provincia con un fuerte anhelo identitario. «Castilla y León tiene dos regiones, el reino de León y la corona de Castilla. Por eso es Castilla y León, no Castilla-León ni Castilla y León y Burgos y Soria. No. Un poco de respeto, por favor», pedía Clemente recordando el patinazo del candidato socialista Carlos Martínez en una visita a León donde le llovieron las críticas. «Cuando alguien viene aquí tiene que darse cuenta de que esta comunidad se llama Castilla y León porque las dos regiones fundaron España. Somos mucho más que un condado, somos mucho más históricos que los que andan por la vida diciendo que son históricos. El problema es que nunca nos lo han reconocido».

Por eso el primer compromiso de Clemente pasaría por devolverle a León la «singularidad» que merece y se compromete a que, de llegar a la presidencia, León será la sede de las Cortes autonómicas, recordando el pleno que en 2016, siendo presidenta de la cámara, convocó precisamente en San Isidoro a pesar de las «zancadillas internas».

Presumiendo de ser un partido sin ataduras en Madrid en contraprestación a otros como el PP y el PSOE y marcando distancia con UPL, quien dice que «engaña» y a los que quiere «desmontar los tópicos», pide apoyo para su proyecto porque cree que el cambio es «urgente» porque la comunidad «se hunde, está abandonada y no podemos seguir por este camino».

Quién es Mario Valladares

Tomaba la palabra Mario Valladares para presentar su propuesta. Seminuevo en política ya que la pasada legislatura fue concejal en Villaquilambre, se define como «un chico de León que lleva toda la vida aquí y ve cómo nos cuentan permanentemente cosas que nunca llegan a nada y nunca se consigue nada». Apuesta por este reto para «dejar de mirar a izquierda y derecha y mirar al frente de una vez por todas para el futuro de esta provincia».

Aseguraba además que es «más leonés y más leonesista que nadie» lo que «no quiere decir que busque separatismos» sino que apuesta porque su provincia tenga «lo que se merece y creo que dentro de Castilla y León tiene que tener el reconocimiento que nunca ha tenido».