Puente dice que devolver Feve al centro de León era «disparatado» y que el bus está «acordado» El ministro de Transportes asegura que «no existe en el mundo» el material rodante necesario para que un tren pueda llegar de La Asunción y la estación de Padre Isla

Rubén Fariñas León Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:52 | Actualizado 11:10h.

El tren que se birló al centro de León hace 15 años no puede regresar ahora al lugar del que nunca debió salir. Tampoco tras una inversión millonaria que tendió raíles en el corredor entre La Asunción y la estación de Matallana, incluidos los apeaderos a lo largo de San Mamés.

El ministro Óscar Puente ha dado su particular respuesta a la pregunta de «por qué se ha dejado morir un servicio necesario» como el del ferrocarril de la vía estrecha, que conectaba de forma transversal la montaña leonesa y descendía hacia la capital a través del Torío.

El responsable del Gobierno rechaza esa afirmación realizada por Quequé en el programa 'Hora veintipico', en la Cadena Ser: «No se ha dejado morir», sentenciaba. Y justifica su respuesta en la planificación inicial de este proyecto que, recordemos, obligó a desmantelar el servicio para mejorarlo y ahora nunca se llegará a ejecutar. «Había un plan para llevar el tren hasta el centro, pero fue algo no bien pensado».

Puente ha afirmado que no existe material rodante disponible «en todo el mundo» para adaptarlo al entramado ferroviario construido expresamente para ello. E hizo mención al contrato firmado para adquirir trenes Standler que la Justicia tumbó, tras la denuncia interpuesta por el Partido Popular, y que actualmente, tal y como ha podido constatar 'in situ' el propio ministro, «están tirados e inservibles porque no se adaptan a la normativa».

Habla de solución «racional y acordada»

Sobre el planteamiento que llevó a modernizar el tramo La Asunción-Matallana, ha sido tildado por el titular de Transportes como «muy extraño» con un trem-tram que hiciera servicio de tranvía: «Era un proyecto disparatado».

Como solución «racional» y «acordada con el territorio», a pesar del evidente rechazo vecinal, se establecerá el servicio de tren hasta el apeadero universitario y un bus eléctrico hará de lanzadera utilizando el mismo corredor por el que debía avanzar el tren.

«Si hiciéramos lo previsto habría que electrificar o llevar un tren diésel al centro. Electrificar y traer un material 'pret a porter' que hiciera el servicio como tranvía», hecho que ha descartado el ministro.

UPL habla de «profunda decepción» La Unión del Pueblo Leonés lamentó este viernes el inicio del proyecto para enterrar las vías de la integración de FEVE en León, mostró su «profunda decepción» y culpó de ello a PSOE y PP. El vicesecretario general de UPL, Luis Mariano Santos, reafirmó «el poco compromiso» del PSOE con la provincia de León y, en especial, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encabezado por Óscar Puente. «Ninguna sorpresa tras siete años de gobierno del PP y otros siete del PSOE, que terminan por acabar con la esperanza del ferrocarril de vía estrecha en la provincia», sentenció. Les acusa de «imponer» sus ideas, con la llegada de un autobús eléctrico «que no va a solucionar el problema generado y que da un portazo y finiquita cualquier esperanza de que esta línea sea lo que tiene que ser, un servicio público rentable socialmente que ahora no lo es». Por eso Santos cree que el próximo mes de marzo «es un buen momento para enviarles un mensaje» a ambos partidos.