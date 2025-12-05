Muere Alfonso Ussía a los 77 años Columnista mordaz y magistral, vitriólico humorista, prolífico y temido escritor, fue un infatigable polemista. Autor de más de 40 libros, era nieto de Pedro Muñoz Seca

Miguel Lorenci Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:57 | Actualizado 12:51h.

La de Alfonso Ussía ha sido una de las plumas más acertadas y temidas del periodismo y las letras españolas del último siglo. El mordaz columnista, prolífico narrador, autor de más de 40 libros como, vitriólico humorista e implacable polemista en la estela de Quevedo, falleció este viernes en Ruiloba, (Cantabria) a los 77 años a causa de un cáncer. Monárquico y 'Juanista', fue miembro del Consejo de Don Juan y un hombre de derechas sin complejos, con una larga trayectoria en los medios escritos y audiovisuales. Dictó su último artículo para 'El Debate' a su hija Isabel el pasado martes.

Nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, decía deber a su abuelo su combativa y sarcástica actitud ante la vida. Resucitó el verso satírico para criticar la actualidad política, lo que le costó varios procesos judiciales.

Nacido en Madrid el 12 de febrero de 1947, realizó estudios de Derecho y periodismo que no concluyó. Comenzó colaborando en el diario 'Ya', de donde pasó a 'Diario 16' y a la revista 'Epoca'. Pero forjó su implacable pluma en ABC, donde tuvo una columna durante décadas, antes de pasarse a La Razón.

Fue también una figura de la radio antes de la explosión de las tertulias. Se incorporó al equipo de Antena 3 desde su creación, pasó a la COPE, donde participó en el espacio 'El estado de la nación', del legendario programa 'Protagonistas', de Luis del Olmo. Sería despedido al criticar al obispo Setién.

En Televisión presentó fugazmente el programa 'La Tarde, en TVE, que fue su primera experiencia en el medio. Formó parte del equipo de humoristas que realizó el programa 'Este país necesita un repaso', tertulia satírica en Tele 5 con Mingote, Coll, o Miguel Durán.

Prolífico escritor, fue autor de 'Coplas, canciones y sonetos para después de una guerra' (1979),'Golfos, gafes y gorrones' (1983) 'Fustazos y Caricias', 'Sin acritud', (1985), 'Por fin entramos en Europa' (1986), 'Cosas que pasan' (1991), o 'Manual del ecologista coñazo' (1992).

Su 'Tratado de las buenas maneras' (1992), fue un gran éxito de público que repitió segunda parte. Firmó nueve libros de humor sobre las supuestas memorias del marqués de Sotoancho, aristócrata de nombre interminable que, vez abreviado, se queda en Cristián Ildefonso. : 'La albariza de los juncos' (1998), 'El secuestro de mamá y otros relatos' (1999), 'Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá' (2000), 'Pachucha tirando a mal' (2001), 'Las dos bodas' (2004), 'Las canicas, las cuquis y el novio tontito de mamá' (2005), Memorias del marqués de Sotoancho' (2005), 'Mamá se quiere morir... Y no hay manera' (2006) y '¡Milagro! Se ha muerto mamá!' (2007).

Entre sus muchos premios el González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata la de Oro que otorga el Club de la Escritura., la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid.