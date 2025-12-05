leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la vía. L.N

Una carretera de León queda cubierta de restos de animales muertos tras la pérdida de carga de un camión

Muchos conductores se vieron obligados a frenar en la LE-5516 mientras la Guardia Civil trabaja para asegurar la vía y evitar accidentes

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:09

Una carretera de León ha generado el descontrol de los conductores tras acabar cubierta por restos de animales muertos después de que un camión que los transportaba perdiera parte de su carga durante el trayecto.

La escena sorprendió a los conductores que circulaban por la vía que conecta Santa Olaja con Puente Castro: orejas, patas y diversas extremidades destinadas a la fabricación de piensos animales quedaron esparcidas por la calzada.

Sobre las 17:45 horas de este viernes 5 de diciembre, numerosos vehículos tuvieron que reducir la velocidad en la LE-5516 para evitar pisar los restos caídos de varios camiones vinculados a la misma fábrica. Más de siete kilómetros de restos que aún permanecen en la vía.

Control en las carreteras

El rastro era visible desde la rotonda que une Puente Castro hasta las inmediaciones de la planta de procesamiento, generando un notable riesgo para la seguridad vial. «No es la primera vez que ocurre», denuncia una vecina de Alija de la Ribera, que asegura haber visto situaciones similares en diferentes ocasiones.

Imagen de los restos de animales en la vía. L.N

«Son camiones que vienen cargados hasta arriba a diario y pasan a toda prisa… y luego ocurren estas cosas», añade.

Según ha podido saber este medio, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la situación y se encuentra regulando el tráfico y asegurando la vía para prevenir posibles accidentes en este tramo.

