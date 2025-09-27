Sigue en directo toda la información de las fiestas de San Froilán en León
León comienza el fin de semana con multitud de actividades y eventos para disfrutar de las fiestas de San Froilán
Lo más importante
Inés Santos, Lucía Gutiérrez y Borja Pérez
León
Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:17
10:05
La ciudad ya se engalana para disfrutar mañana de uno de los días más grandes del año. La tradicional celebración de las Cantaderas y el desfile de carros y pendones es uno de los mayores atractivos. Desde el ILC han explicado los pendones a los más pequeños de la casa y así lo recoge Ana G. Barriada.
09:30
Importante
Programación del día
Este sábado 27 de septiembre hay muchas actividades programadas para todos los gustos y para todas las edades. Os dejamos por aquí el programa del día para que no os perdáis nada (aunque si eso sucede, estamos aquí para contaros lo que ha pasado).
Enlace copiado
09:19
El Come y Calle ha regresado a León del 26 de septiembre al 6 de octubre como parte de las fiestas de San Froilán 2025 y lo hace con una edición cargada de novedades. La cita, que ya es un clásico de la gastronomía callejera y la cultura local, suma siete nuevos food trucks a su cartel, pero también se despide de ocho propuestas que estuvieron presentes en 2024.
09:11
La fiesta en León ya comenzó en la noche del viernes y los Correllums congregaron a centenares de personas. ¿No sabes lo que son? Aquí te cuenta Lucía Gutiérrez todo lo que pasó .
09:09
¡Buenos días! León comienza a vivir sus fiestas más tradicionales. El fin de semana previo al día de San Froilán, 5 de octubre, la ciudad se engalana de tradición, y te contaremos en directo todo lo que pasa en nuestro León, que estos días está más bonito que nunca. ¡Acompáñanos!
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa
- 2 Un herido de 25 años en un accidente entre un patinete y un vehículo en el centro de León
- 3 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro
- 4 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León
- 5 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán
- 6 Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
- 7 Dos detenidos y un investigado por varios robos en La Bañeza y Santa María del Páramo
- 8 Casillas bendice a Fran González: «Hay muchas esperanzas puestas en él»
- 9 UPL lleva a las Cortes una moción para pedir un referéndum sobre autonomía en León, Zamora y Salamanca
- 10 El Erte de «fuerza mayor» en PlusContacto tendrá una duración «máxima» de seis meses
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.