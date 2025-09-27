Sigue en directo toda la información de las fiestas de San Froilán en León

09:19

El Come y Calle ha regresado a León del 26 de septiembre al 6 de octubre como parte de las fiestas de San Froilán 2025 y lo hace con una edición cargada de novedades. La cita, que ya es un clásico de la gastronomía callejera y la cultura local, suma siete nuevos food trucks a su cartel, pero también se despide de ocho propuestas que estuvieron presentes en 2024.