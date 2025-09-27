Los campeones del carea leonés brillan en San Marcelo Una jornada para celebrar a esta raza autóctona y reivindicar su papel en el pastoreo tradicional

Imagen de uno de los campeones de carea leonés en San Marcelo.

Uno a uno, con paso firme y bajo la mirada expectante del público, iban apareciendo los verdaderos protagonistas de la mañana: los campeones de la raza de pastor carea leonés. La plaza de San Marcelo, completamente abarrotada, con todas las sillas ocupadas y decenas de curiosos de pie, fue testigo de un desfile que mezclaba tradición, orgullo y pasión por esta raza autóctona de la provincia de León.

Coco

El primero en salir fue Coco, descrito por los pastores como uno de los ejemplares más completos. De complexión atlética, con un cuerpo ligeramente más largo que alto, su porte demostraba por qué ya había logrado coronarse campeón en Madrid.

Era el vivo ejemplo de la selección natural y la resistencia que caracteriza a estos perros de trabajo, nacidos para acompañar al ganado y soportar largas jornadas en el campo.

Simba

Tras él llegó Simba, procedente de Quintana de Raneros. Con una capa mirlo jaspeada en grises, presentaba una mancha más amplia que la de Coco y un pelaje algo más largo, aunque todavía en desarrollo.

Su rasgo más llamativo eran sus ojos: uno de cada color, fenómeno conocido como heterocromía ocular, al que los pastores llaman con cariño «ojo de muñeca» por su aspecto casi artificial.

Leo

El último en aparecer fue Leo, un perro juguetón y resistente, acostumbrado a vivir en la intemperie y capaz de soportar temperaturas bajo cero, como la mayoría de los ejemplares de la raza.

Junto a los campeones, tres cachorros arrancaron sonrisas entre el público, recordando que la continuidad de esta raza está en sus manos.

Una raza autóctona de la provincia

El carea leonés, también conocido simplemente como leonés o carea, tiene su origen en la provincia de León, aunque existen poblaciones en el norte de Zamora, en la zona limítrofe, donde aún se emplean para el pastoreo y la cría de ovino.

Los pequeños rebaños siguen confiando en ellos por su instinto y capacidad de trabajo, pero la realidad es preocupante: a medida que cierran las explotaciones de ganado ovino, el censo de esta raza desciende de forma alarmante.

El acto, que terminó a las 13:30 horas entre aplausos, fue un homenaje a estos campeones y un recordatorio de la importancia de conservar una raza tan unida a la historia y al paisaje rural leonés.