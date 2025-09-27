leonoticias - Noticias de León y provincia

El Heraldo recita el mensaje del rey por las calles de León.

El Heraldo recita el mensaje del rey por las calles de León. I. S.

«De orden del rey» se ordena la presentación de las doncellas en León

La lectura del edicto de Ramiro I por el Heraldo Mensajero, acompañado de su correspondiente palafranero, citó a los leoneses con la historia y con la celebración de las Cantaderas

I. Santos

I. Santos

León

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:53

León, año 844. El Heraldo del rey Ramiro I recorre las calles del Reino y a pleno pulmón da a conocer el mensaje: «De orden del rey nuestro señor Don Ramiro I se comunica a toda la población para su conocimiento y efecto lo que sigue».

Un viaje al pasado que rememora varios de los pasajes más interesantes y vistosos del Reino. La lectura del edicto de Ramiro I por el Heraldo Mensajero, acompañado de su correspondiente palafranero, citó a los leoneses con la historia y con la celebración de las Cantaderas.

El anuncio del rey daba cuenta de la entrega de las cien doncellas, por los compromisos adquiridos del rey Mauregato, de pagar la ayuda de Abderramán II, con este tributo de doncellas.

«Usos y costumbres»

«De acuerdo con nuestros usos y costumbres, además de los compromisos adquiridos por los antecesores en el trono, vengo a ordenar que la tarde del día de la fecha se presenten en la plaza de Nuestra Señora de Regla a la caída del sol las doncellas elegidas en esta ciudad para sumarse a las ya recogidas en el resto de los territorios de estos mi reinos». Así lo escribía el rey y así lo repitió el Heraldo por las diferentes plazas del la capital del viejo Reino para que nadie en León falte a la cita.

Un tributo de 100 mujeres, «50 nobles y 50 plebeyas» que serán «enviadas a tierras del sur». A lo largo de la tarde se llevará a cabo la presentación de las doncellas entre las que la sotadera escogerá al centenar que forma parte del acuerdo.

 Tal y como cuenta la tradición, el domingo anterior al día de San Froilán, se celebra este acto de Las Cantaderas y el Foro u Oferta, que protagonizan los responsables del Cabildo de la Catedral y del Ayuntamiento de León.

