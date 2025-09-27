Heraldos Mensajeros, Shinova y Xuntanza de Gaitas este sábado en León

Ana G. Barriada León Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:18 Comenta Compartir

Inicio de uno de los fines de semana grande en estas fiestas de San Froilán 2025 en León. La tradición toma las calles de la capital del Viejo Reino este sábado 27 de septiembre con la llegada de los Heraldos Mensajeros y de las 100 doncellas que mañana domingo serán protagonistas de la ceremonia de Las Cantaderas. Os dejamos todas las actividades previstas para este sábado.

De 9:00 a 14:00 h Mercado tradicional. Plaza Mayor.

De10:00 a 14:00 h Mercado de Antigüedades del Barrio del Mercado. Plaza Don Gutierre y calle Fernández Cadórniga.

De 12:00 a 1:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 12:00 a 14:00 h Heraldos Mensajeros. Acompañados de su correspondiente palafrenero, leerán el edicto del Rey Ramiro invitando a los actos de la tarde, con la entrega de las doncellas. Organiza: Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Diferentes plazas del centro histórico de León: San Isidoro, Regla, Mayor, San Martín, Don Gutierre y San Marcelo.

De 12:00 a 14:00 h Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Desfile por Oteruelo de la Valdoncina.

De 12:00 a 21:00 h Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociaciones culturales Jardín de las Artes y León con Arte. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

13:00 h Muestra de Perro Leonés de Pastor. Aprendiendo a conocer nuestra raza. Organiza: Asociación de Criadores de Perro Leonés de Pastor. Plaza San Isidoro.

13:00 h León Street Music Edición San Froilán 2025. Festival de grupos musicales leoneses: 13:00 h Gastón y Manu, 14:00 h Alguien Más, 15:00 h Bel Prada, 16:00 h Kaioshin, 17:00 h Malos Versos, 18:00 h Flaco Mamba, 19:00 h Hardcobo Dj. Plaza del Grano.

18:45 h Acto de recogida de las Doncellas en cumplimiento del Tributo. Organiza: Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. A las 18:15 h, salida de las comitivas de las doncellas de las plazas del Grano y Puerta Castillo hacia la plaza de Regla para dirigirse a San Marcelo por la calle Ancha.

19:00 h XIII Xuntanza de bandas de gaitas. Con la participación de B.G. Ciudá de Llión (León), B.G. Templarios del Oza (Toral de Merayo) y B.G Saxum (Asturias). Plaza de Puerta Obispo (trasera de la Catedral).

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Esla y Xeitu. Plaza de San Marcelo.

19:15 h Presentación de las Doncellas ante la Autoridad Municipal. Organiza Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Plaza de San Marcelo (casa consistorial). Constitución de la comitiva oficial y desfile por calle Ancha, El Cid y San Isidoro.

19:45 h Teatralización de la entrega de las Doncellas al representante del Emir. Organiza: Federación de AA.VV. Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Exhibición de danzas árabes, música medieval, espectáculo de fuego y entrega de las doncellas y rebelión de estas. Los leoneses se negarán a pagar el infame tributo de las 100 doncellas. Plaza de San Isidoro.

19:00 h Convivencia vecinal de otoño en Oteruelo. Concurso de baile por parejas y animación musical con el grupo FL Covers. Organiza: A.VV. Mirador de Oteruelo. Plaza del Caserín.

20:00 h Otoño musical en Santa Marina. Concierto solidario a beneficio de Cáritas parroquial con el Coro Iraurgi, de Guipúzcoa. Organiza: parroquia de Santa Marina la Real, en colaboración con las cofradías y asociaciones vecinales del barrio. Iglesia Santa Marina la Real.

20:00 h León Sólo Música. Con la participación de los grupos: Shinova, Repion, Embusteros, Dridri DJ y Kill Vir DJ. Palacio de Congresos y Exposiciones de León. www.artisticket.com

20:30, 21:00 y 21:30 h Obra de microteatro: «¿Por qué?» de la compañía Raízde4teatro. Organizado por Asociación Flora Tristán y el Área de Cultura de la Universidad de León. Teatro El Albéitar. Avda. de La Facultad. Entrada mediante invitación a partir de las 20:15h en la taquilla del teatro.

22:00 h XVIII Festival Celta Internaciónal 'Reinu De Llión'. Hevia (Asturias). Plaza Mayor.