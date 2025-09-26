leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la actuación en la Plaza de San Marcelo. L.N

Luces y percusión toman la Plaza de San Marcelo con «Correllums»

El pasacalles intentó llenar de ritmo y color las fiestas de San Froilán en su primera actuación en León, aunque muchos criticaron la falta de fuego y animación

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:06

Cientos de personas se congregaron en la Plaza de San Marcelo para presenciar uno de los primeros actos de las Fiestas de San Froilán 2025: la llegada de los «demonios» y los tradicionales correfocs.

Desde primera hora de la noche, el ambiente festivo comenzó a sentirse en las calles del centro de León, donde familias enteras aguardaban con expectación la salida del espectáculo a las puertas del Ayuntamiento, formando un pasillo humano para recibir a los artistas.

A las 22:00 horas en punto, las luces del Ayuntamiento y de la calle del Cid se apagaron, dando inicio a «Correllums», el espectáculo de la compañía catalana Múcab Dans que este año se presentó por primera vez en León.

Una propuesta con sabor amargo

La propuesta reinterpreta los antiguos pasacalles de demonios y correfocs con un enfoque totalmente innovador, en el que la danza, la música en directo, la percusión y la tecnología se combinan para crear una experiencia visual y sonora distinta… y sin fuego, elemento característico de las celebraciones tradicionales que en esta ocasión no estuvo presente.

Imágenes del espectáculo en San Marcelo.
Imagen principal - Imágenes del espectáculo en San Marcelo.
Imagen secundaria 1 - Imágenes del espectáculo en San Marcelo.
Imagen secundaria 2 - Imágenes del espectáculo en San Marcelo.

Aunque muchos asistentes valoraron el ambiente festivo y la originalidad del montaje, no faltaron las voces críticas entre quienes acudieron con la expectativa de ver un espectáculo más fiel a la tradición.

Algunos vecinos y visitantes comentaron que la ausencia del fuego, elemento esencial de los correfocs, dejó a la propuesta sin parte del atractivo que convierte a estas citas en una experiencia vibrante y única. Otros señalaron que, si bien la puesta en escena con luces, música y percusión resultó llamativa y estaba bien ejecutada, no consiguió transmitir la misma emoción ni la energía característica que suele envolver a los pasacalles de demonios.

Para parte del público, «Correllums» fue interesante y diferente, pero no logró despertar la misma conexión festiva que año tras año ha caracterizado a este tipo de celebraciones populares.

