La lluvia pone en riesgo las Cantaderas y el desfile de Carros y Pendones Aemet alerta de la probabilidad de más precipitaciones en el primer domingo de las fiestas de San Froilán

Leonoticias León Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

La lluvia apunta a seguir siendo protagonista en el primer fin de semana de las fiestas de San Froilán en León. Tras un sábado que empezó soleado y terminó con precipitaciones que provocaron la cancelación de los actos previstos para la tarde, el domingo se abrirá con una importante amenaza de lluvia en la capital.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada dominical con lluvia en su primera mitad y acabando con el sol desplegándose entre las nubes.

Importante probabilidad de lluvia

Según las predicciones de la agencia, será durante las primeras horas de la madrugada cuando podría aparecer la lluvia, con un 70 por ciento de probabilidad de precipitación. Esta cifra desciende hasta el 45 por ciento en las horas posteriores, hasta llegar al mediodía.

Esta predicción pone en riesgo una jornada festiva y muy esperada en León, con las tradicionales actividades del primer domingo de las fiestas de San Froilán.

Actividades al aire libre

Tanto la concentración y el posterior desfile de pendones concejiles, que comenzará a partir de las 10:00 horas en San Marcos, como la ceremonia de las Cantaderas y el desfile de los Carros Engalanados se realizan al aire libre, lo que supone un riesgo para su desarrollo en caso de que la lluvia haga acto de presencia en las calles de León.

A pesar de esta probabilidad de precipitación, la temperatura no variará en exceso respecto al sábado en la capital. Se espera una máxima de 24 grados, mientras que la mínima aumenta desde los seis hasta los diez grados.

En Ponferrada, la situación se asemeja. Pese al aumento leve de temperaturas, con mínima de 10 y máxima de 27 grados, la lluvia también podría llegar a la ciudad berciana, sobre todo durante las primeras horas del día.

Villablino, por su parte, mantendrá temperaturas de entre 6 y 23 grados, con una menor posibilidad de precipitación, mientras que en Astorga la mínima será de 9 grados, la máxima de 24, también con una probabilidad importante de lluvia en la primera mitad de la jornada.