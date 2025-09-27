Las Doncellas se quedan sin el brillo del San Froilán La lluvia obliga a cancelar los actos centrales de la tarde y convierte el tradicional desfile en un recorrido acortado y bajo paraguas

Lucía Gutiérrez León Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:32

La mañana de este sábado 27 de septiembre ya anunciaba un San Froilán distinto. El cielo de León amanecía encapotado, con nubes densas que cubrían el sol y una atmósfera que presagiaba que la fiesta podría verse afectada.

A lo largo del día, las primeras gotas comenzaron a caer tímidas, apenas un aviso para quienes confiaban en que el tiempo daría una tregua para poder celebrar con normalidad los actos más tradicionales de la jornada.

En el centro de León, las calles estaban extrañamente vacías para un fin de semana de San Froilán. El ambiente festivo parecía haberse diluido bajo el gris del cielo y muchos leoneses decidieron retrasar su salida a las terrazas, temiendo que el agua arruinara la tarde.

Aun así, las comitivas de las Doncellas comenzaron puntuales su recorrido a las 18:15 horas desde las plazas del Grano y Puerta Castillo hacia la plaza de Regla, antes de dirigirse a San Marcelo por la calle Ancha. Hasta ese momento, la lluvia había dado un respiro, y todo hacía pensar que los actos podrían salvarse.

Un cambio de planes

Sin embargo, al llegar al Ayuntamiento, las nubes rompieron su amenaza. Primero unas gotas finas, luego una cortina de agua más constante. El público, que esperaba con expectación la salida de las Doncellas, empezó a guarecerse bajo los soportales, mientras algunos miraban el reloj con gesto serio. La incertidumbre comenzó a reinar entre los asistentes y en el interior del consistorio.

Las Doncellas, ya reunidas dentro del Ayuntamiento, aprovecharon para posar en una foto conjunta, mientras la Federación en colaboración con el Ayuntamiento de León, anunciaba que esperaría hasta las 19:15 horas para tomar una decisión definitiva. Afuera, los tambores permanecían en silencio y la gente, con los paraguas abiertos, aguardaba entre la esperanza y la resignación.

Finalmente, la lluvia no dio tregua y se anunció lo inevitable: se cancelaban los actos previstos para la tarde, incluido el esperado desfile posterior de las 20:45 horas. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre quienes habían esperado toda la tarde para ver la salida tradicional de las Doncellas.

Recorrido recortado

Aun así, con un sentimiento agridulce y bajo un aguacero cada vez más intenso, la comitiva decidió desfilar hasta la plaza de San Isidoro en un recorrido acortado. Los tambores marcaron un paso más rápido, casi urgente, mientras el público, reducido y empapado, seguía el desfile entre paraguas y charcos. En la plaza, muchas de las sillas reservadas para los espectadores estaban vacías y cubiertas de agua, testigos mudos de una fiesta que la lluvia quiso empañar.

La jornada terminó con palabras de agradecimiento de la organización hacia todos los presentes: desde los colaboradores hasta los vecinos que resistieron el chaparrón. Con humor, y quizá como un consuelo para la decepción del día, bromearon: «Nos ha faltado llevarle huevos a las Clarisas».