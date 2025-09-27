leonoticias - Noticias de León y provincia

Los pendones para niños explicados en esta ilustración de Noemí Martínez Murciego para el ILC. ILC

Los pendones de León para los más pequeños: qué son y cuáles son sus partes

Un cuaderno didáctico explica de forma sencilla, visual y atractiva el origen de estos símbolos para que los leoneses desde la infancia se familiaricen con sus tradiciones

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:18

Qué mejor forma de acercar la tradición a los más pequeños de la casa que con juegos, actividades y ejercicios que fomenten su creatividad y siembren la semilla de la cultura más nuestra para que desde la infancia sientan la fuerza de sus raíces.

Es el objetivo que el Instituto Leonés de Cultura persigue con las distintas unidades didácticas que pone a disposición de padres y docentes con las que pretende acercar a los más pequeños algunos detalles tan nuestros como son los antruejos, los museos o la música tradicional sin olvidar, cómo no, uno de los símbolos por excelencia de nuestros pueblos y emblema de León que por San Froilán cobra todo el protagonismo: los pendones.

San Froilán 2025

El programa completo de San Froilán 2025 en León

El programa completo de San Froilán 2025 en León

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

Este domingo y como viene siendo habitual la semana previa al 5 de octubre, día de San Froilán, más de 300 estandartes desfilarán por la ciudad de León en uno de los eventos más bonitos que se pueden ver en la capital del Viejo Reino. Llegados de pueblos de toda la provincia con incorporaciones de provincias limítrofes, los pendones bailan en el cielo leonés al sonido de la dulzaina y el tamboril sin dejar de lado la carraca.

Como bien explica la unidad didáctica del ILC, los pendones solo salen los días más importantes y son tan altos que «parecen llegar a las nubes». Para explicárselo de forma sencilla a los niños: el pendón es «uno de los símbolos más importantes en los pueblos y las comarcas de la provincia de León» y es «como una gran bandera» en la que no pueden faltar una serie de partes.

Las partes del pendón

  • El gancho: parte baja del pendón que conecta con la vara

  • La vara

  • La capeina: elemento que corona la tela

  • La cruz: en la parte alta de la vara, rozando el cielo

  • Los remos: salen desde la capelina y ondean

  • La tela: la bandera

  • El cinto y el cinto con correas: los elementos con los que los mozos sujetan y bailan el pendón

Para elaborar este sencillo esquema, el Instituto Leonés de Cultura -como recoge la recientemente publicada Guía de Recursos en torno a la cultura tradicional que se puede consultar online- recopila información de la asociación Pendones del Reino de León.org.

Croquis del pendón de Villaseca de La Sobarriba.
Imagen - Croquis del pendón de Villaseca de La Sobarriba.

En un documento que publica su página en el que repasan la historia del pendón, recogen este croquis del pendón viejo de Villaseca de La Sobarriba, que ha servido como modelo para la recuperación de muchos otros en los últimos años y que ejemplifica gráficamente las partes de un pendón.

