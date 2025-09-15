Las pérdidas por los incendios en León alcanzarían los 2.000 millones de euros Según los cálculos del biólogo y técnico de medio ambiente leonés, César J. Pollo, habría que sumar el impacto en otros aspectos y sus consecuencias en el futuro

Las cicatrices de las llamas persisten en las casas de Castrocalbón y en sus alrededores.

Alberto P. Castellanos León Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:18

Según la Junta de Castilla y León, la superficie quemada por grandes incendio -los que afectan a más de 500 hectáreas- entre el 18 de julio y el 26 de agosto ascendía en esta última fecha a 141.131 en toda la comunidad. Hay cálculos que añaden otros fuegos de menor entidad y suman la extensión quemada desde ese 26 de agosto y llegan hasta las 150.000 hectáreas, de las que gran parte se han consumido en León: entre 108.000 y 114.000, dependiendo de los cálculos.

Todas estas cifras se basan en datos de Copernicus y en páginas de especialistas como Celso Coco, y son preliminares hasta una validación definitiva en campo tras terminar de controlar y dar por extinguidos todos los incendios. Con estos datos y su labor de observación e investigación, el biólogo y técnico de medio ambiente leonés, César J. Pollo, ha elaborado un informe sobre las consecuencias de los incendios y su afectación en diversos sectores, además de una estimación económica de ellos.

Espacios protegidos y biodiversidad

Los incendios han afectado gravemente a hábitats, algunos de ellos prioritarios, de espacios naturales y de la Red Natura 2000 en León, incluyendo ZEC -Zona de Especial Conservación- y ZEPA -Zona de Especial Protección para las Aves- como los Montes Aquilanos, la Sierra de la Cabrera, el Alto Sil, la Sierra de los Ancares, el Monumento Natural del Lago de La Baña y áreas del Parque Nacional de Picos de Europa y del Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre.

Además, el incendio de Yeres arrasó gran parte del Monumento Natural de Las Médulas (Patrimonio Mundial) y su entorno, comprometiendo tanto valores naturales como patrimoniales. WWF alerta de que el 89 por ciento de los bosques en la Red Natura 2000 ya estaban en estado «desfavorable», por lo que estos incendios han podido aumentar aún más su vulnerabilidad.

Estos incendios también han afectado al hábitat de muchas especies, algunas catalogadas 'en peligro de extinción', como el oso pardo y el urogallo cantábrico. Pero muchas otras más se han visto gravemente afectadas, teniendo que desplazarse hacia otras zonas en unos casos, y en otros, aquellas especies con menor capacidad de desplazamiento (anfibios, reptiles, insectos, etc.), muriendo directamente en los incendios.

Calidad del aire y salud pública

El Gobierno autonómico emitió varias alertas por niveles muy elevados de partículas PM 2,5 en la León, recomendando evitar actividades físicas y el uso de mascarillas FFP2. En algunos momentos se multiplicaron por varias decenas los niveles máximos recomendados.

La red de satélites Copernicus ha confirmado que las emisiones de agosto fueron las más altas desde 2003, con humo que alcanzó zonas de Francia y Reino Unido. Los hospitales registraron ingresos por crisis respiratorias, y algunos expertos han advertido que los efectos a la exposición a estas sustancias en el aire pueden prolongarse días tras la extinción del fuego.

Coste económico

Los primeros cálculos estiman que el coste de los incendios de 2025 podría superar los diez mil millones de euros: con 8.000 millones destinados a la extinción y otros 2.000 millones a restauración. Aplicando ratios se podría estandarizar, aunque esto es imposible, una cantidad que ronda los 20.000 euros por hectárea, aunque hay que tener en cuenta que esto cambia mucho si hablamos de terreno agrícola, forestal, pasto o urbano.

Con las hectáreas que han ardido en León el gasto directo superaría con creces los 2.000 millones de euros. Una cifra que se puede quedar muy corta por no se incluyen las pérdidas indirectas generadas en actividades como el turismo, servicios ecosistémicos o comunicaciones.

Regeneración y horizonte temporal

Estudios recientes del CSIC y de la Universidad de León confirman que la regeneración natural ya comenzado en matorrales y rebollares, pero la recuperación estructural de bosques como los robledales, pinares y castañares tardará entre quince y cuarenta años.

Las Médulas requerirá de un plan integral de restauración cultural y ecológica «de alcance generacional. Tristemente no es la visión temporal habitual de nuestros responsables, más centrados en una visión electoral cortoplacista«, comenta César J. Pollo.

Recomendaciones

Este biólogo leonés lanza tres tipos de recomendaciones según el plazo a ser aplicadas.

- Emergencia (0–6 meses): estabilización de suelos en microcuencas críticas (Boeza, Sil, Duerna), control de la erosión y protección del patrimonio en Las Médulas.

- Medio plazo (1–5 años): restauración pasiva prioritaria, con intervenciones activas en áreas dañadas de alta severidad y en castañares singulares.

- Largo plazo (10–40 años): seguimiento de conectividad ecológica y recuperación de hábitats Red Natura 2000.

Conclusión

César asegura que «los incendios de agosto de 2025 en León constituyen el mayor desastre ambiental registrado en la provincia, con más de 108.000 hectáreas afectadas y graves impactos en diferentes espacios naturales de gran valor ecológico (Montes Aquilanos-Teleno, Ancares-Alto Sil, Picos de Europa, Lago de La Baña, Sierras de Riaño y Mampodre, Sierra de los Ancares, Las Médulas, etc.), con un inigualable patrimonio natural y cultural; consecuencias directas e indirectas sobre numerosas especies animales y vegetales, algunas catalogadas 'en peligro de extinción'; así como graves efectos para la salud pública, y un coste económico directo (extinción + primeras restauraciones) que podría superar los 2.000 millones de euros sólo en León, a lo que hay que añadir pérdidas en servicios ecosistémicos y turísticos (con especial atención en Las Médulas, Picos de Europa y Sierras de Riaño y Mampodre)».

Finaliza el informe comentando que «el retorno a una situación similar a la previa, con recuperación completa del paisaje y sus servicios ecosistémicos exige pensar en décadas, aunque la vegetación pionera comenzará a cubrir el suelo en meses y las primeras mejoras visibles podrán hacerse visibles entre los dos y cinco primeros años si se ejecuta bien la fase de emergencia y se potencia la restauración, principalmente pasiva, allí donde la naturaleza pueda rehacerse sola».