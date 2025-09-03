«Tenemos un incendio y no veo a nadie de vosotros -Junta-, aquí no vino ni dios»

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:09 Comenta Compartir

El relato de Marino Pérez Cuevas es desolador y ejemplifica a la perfección el sentir de numerosos vecinos de múltiples localidades afectadas por los incendios en León: abandono, indefensión y rabia.

El alcalde pedáneo de Caín no sólo habla como tal, también recalca a Leonoticias que lo hace «como vecino y empresario». Es bajo esta última faceta, como propietario de un complejo turístico, como inicia el recorrido de los hechos: «Estoy trabajando el martes 12 de agosto y me llega aquí un turista a las cinco de la tarde a tomar algo me dice: 'Tenéis un fuego ahí en la ruta'. Y yo digo: '¿Cómo?' Y me repite: 'Sí, sí, tenéis un fuego'. Caigo en la cuenta de que recibí una llamada del alcalde de Cabrales y que no le había podido contestar porque no encuentro personal para trabajar y tengo que hacerlo yo todo solo. Pensé que ya le llamaría, que somos amigos y que no pasaría porque esperara».

Marino llama y su amigo José Sánchez Díaz, alcalde de Cabrales -Asturias-, que le pregunta que si sabe algo de los incendios a lo que su colega a este lado de la frontera le relata que se ha enterado a través de un turista: «A mí me comentó José que estaba encima de Los Collaos y que había sido por la noche por un rayo que impactó en la montaña e inició el fuego allí. Como es parte asturiana pensé que se encargarían ellos de intentar apagarlo pero no sé si movilizaron o no. Lo que cuentan los de aquí es que allí lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron, y ya cuando quisieron hacer algo aquello estaba desbocado cuando Asturias está a sólo cuatro kilómetros».

«Nada más me entero del incendio, cojo y llamo a la Junta y le digo:, 'Oye, que tenemos un incendio aquí'. Y lo mismo con el director del Parque Nacional de Picos de Europa. Y todos 'sí, sí, ya, ya', pero aquí no vi a nadie. Nos querían tranquilizar, como que ya se solucionaba, a lo que yo les decía que con las secas que hay y el fuego ahí al lado, de tranquilos no estamos ninguno», cuenta Marino sobre sus vecinos, «porque saben por dónde puede pasar el fuego y saben que si no se atajaba, por zonas llenas de matorral porque no se limpia por parte del parque, no se hace mantenimiento de ningún tipo, no hay ganado... Total que en ocho, diez o doce días aquí no vino ni dios», reclama enfadado Marino.

«Aquí no ha venido ni dios»

Este vecino, empresario y alcalde pedáneo de Caín asegura que durante todo el tiempo que duraron los incendios en la zona «de la Junta de Castilla y León, que yo estuve aquí las 24 horas todos los días menos uno que tuve que ir a por mangueras, a por una bomba para el río para intentar que no nos entrara el fuego, y si entraba estar prevenidos; aquí no vino nadie», y añade que en «ese momento que no estuve la gente me dijo, los que quedaron míos aquí me dijeron lo mismo. El helicóptero dio un par de vueltas, vieron el fuego, echaron ahí unas bolsas, pero venía de Asturias que conseguí por mediación del director del Parque de Picos de Europa en Asturias, porque se estaba liando mucho y el fuego había cogido una dimensión impresionante».

Imágenes de Caín durante los incendios. Enrique Martínez Pérez

Lamenta Marino que cuando quedaba nada para apagarlo en la parte alta de la zona asturiana «el helicóptero se tiene que marchar» porque había «otro incendio muy gordo no sé dónde. La cosa es lo que dijo el piloto, que le quedaba una media hora, que en media hora lo hubiese apagado». De estar controlado en media hora a volver a arrasar con todo, eso es lo que ocurrió, porque tras abandonar el helicóptero al fuego que amenazaba Caín «aquello empezó a coger dimensiones y cogió la parte de atrás del pico Jultayu, que la quemó casi entera, que es lo que se ve desde Caín y que si cae algo para acá, se lía aquí gordísimo».

«Avisé a la Junta y aquí no vino nadie»

«El fuego ya había pasado hacía muchos días a la parte leonesa y aquí seguía sin venir nadie. Se le avisó al señor Eduardo Diego y aquí no vino nadie», denuncia Marino Pérez sobre esa conversación con el delegado territorial de la Junta en León: «Nos estamos quemando vivos, que como entre para acá...» Asegura el pedáneo de Caín que las labores de prevención son nulas: «Están los montes imposibles y no se hace limpieza de mantenimiento, porque antes lo hacía el Parque -Picos de Europa- y ahora yo no sé qué pasa, no sé dónde echan el dinero, porque aquí no se está haciendo ninguna limpieza de nada. Tenemos ahora el bosque metidos ya dentro de las casas. Cuando yo tuve que marchar a comprar esa bomba ese día, los vecinos empezaron con desbrozadoras, con motosierras y con lo que podían, a intentar alejar toda esa maleza de las casas por si venía el fuego y hacer cortafuegos para intentar pararle como fuera»

«También avisé a delegación de Gobierno pero como tenía el Cecopi las competencias, aquí no mandaban absolutamente nadie», sigue el relato Marino: «Se tiraron cuatro días desde que avisé urgentemente de que se había reavivado el fuego y aquí no vino nadie. ¡Que me enseñen los partes de trabajo de que alguien ha entrado aquí a apagar un fuego, tanto con camiones como las cuadrillas. No vino absolutamente nadie», finaliza enfadado el alcalde pedáneo de Caín.

«Esto tendrá consecuencias»

Marino Pérez anuncia que el jueves 4 de septiembre habrá una reunión con hosteleros y empresarios de la comarca «para empezar a movilizarnos porque las pérdidas millonarias que tenemos aquí no te las puedes ni imaginar, porque es que está cerrada la ruta», comenta sobre la apertura parcial que no permite pasar de Asturias a León o viceversa: «La gente de Poncebos no nos viene aquí y no tenemos absolutamente a nadie. Ya ha habido seis o siete despidos de trabajadores del pueblo de Caín. Casi todos los negocios han despedido a los trabajadores porque no hay no hay turismo. Yo cancelé todas las reservas el 15 de agosto, no esperé a que mis clientes cancelaran, les avisé a todos de que no se acercaran».

«Tuve comunicación con la nueva directora de aquí del Parque de Picos de Europa en León, tuve dos conversaciones en la que solicitaba al Cecopi los helicópteros y me decía que no podía hacer más», cuenta Marino que asegura que le respondió muy enfadado: «¡Hostia, Isabel, que se está quemando el pueblo, que se va a quemar, que nos entra el fuego por aquí, que necesitamos gente que nos ayude a desbrozar, a hacer cortafuegos, a intentar poner esto para estar prevenidos y tal. Ni Dios, aquí no vino nadie y eso alguien tiene que pagar estas consecuencias, o sea, eso está clarísimo».

«Me llamó el señor Eduardo Diego, que van los GRS -Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil- a desalojar», relata Marino Pérez: «Y yo le dije: 'Yo de mi casa no me voy, porque ¿dónde está lo que dijisteis que ibas a mandar? ¿Las patrullas contra incendios y camiones y tal, dónde están?».

«No me voy de Caín»

El pedáneo de esta localidad de la montaña leonesa sigue reproduciendo su conversación con el delegado territorial de la Junta, que insiste en que tienen que desalojar ante la negativa de Marino: «Tú tienes que desalojar, que yo soy el que está mandando aquí» asegura que dijo Eduardo Diego a lo que la respuesta volvió a ser «Que yo no me voy a ningún lado, ni yo ni los vecinos de Caín». Marino cuenta como reunió a todo el pueblo para tomar la decisión de quedarse y de que se fueran las mujeres con los niños y las personas mayores. Los que se quedaron coordinaron un plan de trabajo porque tenían «el fuego a un kilómetro y con la seca que había se nos metía aquí en nada». Finaliza señalando de nuevo a la Junta por su inacción: «El señor Eduardo Diego no ha mandado absolutamente a nadie, a nadie, estuvimos abandonados, literalmente».

«Y gracias al director -del P.N. Picos de Europa- en Asturias, que la primera semana estuve peleándome con él, pero tengo que decirlo», agradece este pedáneo la ayuda de la comunidad vecina porque «para las administraciones, Valle de Valdeón, no cuenta absolutamente para nada. Tanto las juntas vecinales como los ayuntamientos, a nosotros nadie nos informó de todo esto, de que había un incendio y de que cortaron la ruta del Cares. Somos los dueños de los terrenos, estamos aquí donde estamos metidos y nadie nos informa de que eso está pasando, no lo entiendo», afirma sorprendido y molesto Marino Pérez.

«Y más sabiendo que hay un incendio en una zona que hay turismo, que el turismo está entrando para la ruta del Cares», añade extrañado e indignado el pedáneo de Caín: «A mí me decís que hay incendio y automáticamente digo que no se puede pasar, pero es que no había nadie cortando aquí a la gente bajando para abajo. Porque a mí el Parque Nacional me dijo que ellos no podían cortar a nadie, vamos a ver, si hay un incendio, ¿cómo no vas a poder cortar a la gente que entra en la ruta? ¿Estamos locos? ¿Que se van a meter en la boca del lobo?», se pregunta ante lo que considera «una descoordinación total. Llamabas para que viniesen y no venía nadie, un desastre total».

«Muchos negocios van a cerrar»

Este hostelero recuerda que se han despedido a seis o siete trabajadores en Caín que tenían contrato hasta final de temporada -octubre o noviembre- y que la situación en el Valle de Valdeón es similar: «Ya tengo conocimiento de otros dos o tres allí, y la gente está muy quemada porque nadie de la Junta de Castilla y León ha venido a echarnos una mano. Han dicho que se queme esto y ya solucionaremos después el problema como veamos, pero es vergonzoso».

«Esto no se va a quedar así, ya te lo digo yo, tenemos esa reunión el jueves a las 18:30 con Incatur, la Asociación de Empresarios de Picos de Europa y todos los vecinos, autónomos, empresarios y demás para intentar buscar soluciones, intentar ver qué es lo que quieren hacer los vecinos e ir a que tiene que haber indemnizaciones de verdad. No valen 500 euros por familia desalojada, dónde vas con ese dinero si te desalojan de tu pueblo y te tienes que ir a un hotel fuera. O 5.000 euros para las empresas», critica Marino Pérez.

«Nos están llamando de Villafrea, Riaño, Portilla de la Reina, Barniedo, de la zona de Liegos, de toda esa zona de Burón; nos están llamando para que si pueden asistir a la reunión, porque ellos están también por la labor de ir para adelante con lo que se tenga que ir», añade el pedáneo de Caín sobre los primeros pasos de unas movilizaciones que ya se plantean.

Sobre el futuro, Marino comenta que todas las reservas de septiembre se están cancelando: «La gente tiene incertidumbre, no saben si está quemado, si no está quemado, si la ruta está abierta, si no está abierta y te cancelan todo». Además, añade que «no hay promoción de ningún tipo desde hace muchísimos años es esta zona, está cayendo mucho el tema del turismo y encima ahora hemos tenido este problema».

«Me da igual de qué partido sean»

Marino Pérez, concejal por el PSOE en Posada de Valdeón, asegura que esto no va de colores políticos: «Independientemente de que sea de otro partido, si esta gente lo hace bien y nos saca del apuro, pues ole, pero es que no lo han hecho bien. Si mi partido lo hace mal, yo lo voy a decir, porque primero soy yo y más teniendo en vilo la vida de toda esta gente y sus casas, que luego se quema porque el problema de los pueblos es que se te quema una casa y la mayoría no tienen seguro», medita el pedáneo de Caín.

Comenta también otra situación en la cercana Riaño: «Por no pedir la Junta de Castilla y León la fase tres o lo que sea, estaba los de la UME parados, no podían entrar hasta que no tuviesen órdenes de estaban aquí en el Valle de Valdeón. El camión contraincendios del Parque parado porque no tenía órdenes. ¿Dónde están todos los medios que decía la Junta de Castilla y León que no necesitaba pedir al Estado ayuda cuando tenían suficientes medios? Que me expliquen a mí dónde estaban los medios del Valle de Valdeón porque aquí nos estábamos quemando vivos y aquí ni dios ni medios ni nada», concluye Marino que cree que la visita de la vicepresidenta de la Junta a Riaño de este miércoles 3 de agosto «no vale para nada. Ponen a esta mujer por delante cuando los realmente responsables de todo son Mañueco, el señor Quiñones y Arranz, que son los que han manejado todo esto de esa forma».