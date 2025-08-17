El humo de los 21 incendios activos inunda ciudades y pueblos en la provincia de León Toda la comarca berciana sigue envuelta en una calidad del aire «extremadamente desfavorable» con un índice de contaminación 34,7 veces mayor a la referencia de la OMS

La provincia de León sigue combatiendo día tras días contra el fuego que asola el territorio por todos sus costados y, en el décimo día de actividad, la situación es una de las más alarmantes que se recuerdan.

Los 21 incendios activos que hay ahora mismo en la provincia suponen un problema grave para los territorios afectados, que siguen luchando por salvar sus casas y efectos personales, pero también para todos aquellos que habitan lugares cercanos, pues el humo está inundando el cielo de toda la provincia.

Dimensión vía satélite

Para llegar a ver la dimensión que está suponiendo esto en León y la comparativa respecto a los días previos, la aplicación 'Zoom Earth' exhibe vía satélite la visión de una provincia plagada de humo. Leonoticias, en este ámbito, ofrece un vídeo en el inicio de esta misma pieza que, en menos de tres minutos, muestra toda la evolución del humo y los incendios desde que se originaron el pasado 8 de agosto hasta su situación este domingo.

16 de agosto 9 de agosto

Especialmente llamativa es la visualización de toda la zona de El Bierzo, que sufre múltiples incendios en su momento de mayor violencia, lo que está provocando a su paso una elevada contaminación en el aire que se respira en el ambiente.

Actualmente, la calidad del aire en toda la comarca berciana es «extremadamente desfavorable», algo que se ha mantenido en los últimos días y que supone un riesgo para la población, sobre todo en el caso de los más vulnerables. Según los datos de 'IQAir', en estos momentos el índice de calidad del aire en Ponferrada en partículas finas (PM 2.5) es de 173.7 µg/m³, lo que significa un valor 34.7 veces superior a la referencia anual de la OMS.

Ampliar Imagen de la calidad del aire en el mapa de la provincia de León actualmente

El terreno asediado por un aire extremadamente desfavorable se ha extendido esta noche por el crecimiento de los incendios, llegando también a lugares como Astorga y Ponferrada, que han amanecido este domingo con un fuerte olor a humo en sus calles.

Aunque el aire más contaminante sigue extendiéndose y no hay previsiones de cuánto más podrá avanzar, hasta el momento la ciudad de León se mantiene en una situación muy desfavorable, sin llegar al extremo de los territorios colindantes.

Más afectados

También se suma a estos territorios toda la parte del Parque Nacional Picos de Europa desde que se originara un nuevo incendio este sábado en Caín de Valdeón que ha obligado a seguir acumulando evacuaciones y que llegó procedente de Asturias

15 de agosto 13 de agosto

Precisamente, ha sido la comunicación con la comunidad asturiana una de las afectadas estos días, después de que el humo complicara, por ejemplo, el túnel del Negrón, llegando a provocar un accidente en la zona.

Sin embargo, como lado más positivo al que agarrarse tras unos días trágicos, parece que a partir de este próximo lunes, con el final de la ola de calor que ha estado presente durante la primera mitad de agosto, las previsiones indican una mejoría notable.

Ampliar Previsiones de la calidad del aire en Ponferrada de cara a los próximos días

Esto, evidentemente, se notará también en la calidad del aire, que, a priori, cambiará de nuevo a «buena» o, al menos, a «razonablemente buena» a partir del lunes y el martes, coincidiendo con el descenso de las temperaturas que, además, debería servir de gran ayuda para acabar con los incendios.

Recomendaciones de la Junta Ante estas circunstancias, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda a todas las personas y, especialmente a las que tengan problemas respiratorios, que limiten al máximo las actividades al aire libre, así como el desarrollo de actividades físicas que impliquen el incremento de la frecuencia respiratoria. Igualmente se recomienda que las actividades de los campamentos, colegios o clubes deportivos, entre otros, no se desarrollen al aire libre. Por otro lado, se recomienda también en la medida de lo posible que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados.