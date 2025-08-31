Trece grandes incendios en tres semanas arrasan con 114.000 hectáreas en León Hasta ocho incendios propios, importados o exportados a otras provincias han superado las 5.000 hectáreas en tres semanas devastadoras que han hecho de León la provincia con más superficie quemada en España

Alberto P. Castellanos León Domingo, 31 de agosto 2025, 10:19

Tras un largo túnel, a la vista le cuesta acostumbrarse a la luz. Los ojos se entrecierran e incluso hay quien se los tapa con las manos. Cuesta acostumbrarse a todo, incluso aunque eso sea algo tan bueno como el principio del fin de la racha de incendios más devastadora y dramática para León de su historia reciente y, quizá, de siempre.

Tres vidas humanas, decenas de heridas, centenares de edificios y estructuras afectadas y miles de personas desalojadas, confinadas y otras tantas que han visto sus vidas en peligro y su futuro más que comprometido porque eso es lo que esconden las cerca de 114.000 hectáreas quemadas -según una primera estimación- por el fuego durante este mes de agosto en León. Quizá el número no diga mucho, pero en este caso, decir que en tres semanas ha ardido el 7,2 por ciento de toda la provincia sea decir mucho. Este ritmo destructor habría arrasado con todo León en menos de un año, a finales de mayo de 2026 ya no habría nada más que quemar.

Las proyecciones en el tiempo son una gran herramienta para ejemplificar el nivel de una catástrofe como la sufrida desde que el 8 de agosto se declararan los primeros incendios de magnitud de todo el verano. La otra, en esta caso, son las comparaciones.

Los datos recopilados por Leonoticias a través de la página web de los satélites Copernicus y edu.forestry.es permiten hacer un primer cálculo de unas 114.000 hectáreas consumidas por el fuego en tres semanas de incendios. Esos 1.114 kilómetros cuadrados son casi la misma cifra que Hong Kong, un país que alberga a más de siete millones y medio de personas.

Como es algo que puede quedar muy lejos, también se puede hacer ese mismo cálculo con algo tan cercano como la propia provincia. Esa superficie quemada, el cálculo podría variar ligeramente, es muy parecido al que resultaría al dibujar un pentágono uniendo con líneas rectas León, Astorga, La Bañeza, Valencia de Don Juan, Mansilla de las Mulas y, de nuevo, la capital.

Ampliar El área resultante de un pentágono entre León, Astorga, La Bañeza, Valencia de Don Juan y Mansilla de las Mulas es similar a toda la superficie quemada en la provincia entre el 8 y el 29 de agosto. calcamps

Otro cálculo, casi exacto, que ofrece la dimensión de la catástrofe es que la superficie calcinada es la misma que suman los cinco términos municipales más grandes -y son muy grandes- de toda la provincia, además de ser de los afectados por el fuego este mes de agosto: Truchas (301,38 Km²), Boca de Huérgano 288,71 Km²), Ponferrada (283,17 Km²), Riello (235,93 Km²) y Villablino (228,24 Km²).

Ocho incendios con más de 5.000 hectáreas arrasadas

En algunos de ellos se ha combatido contra algunos de los incendios más grandes de la historia, no sólo de León, si no de toda España. Trece de los cerca de medio centenar que nos han afectado durante las últimas semanas tienen la etiqueta de gran incendio al superar las 500 hectáreas de superficie quemada, y en ocho de ellos se ha multiplicado esa cifra por diez.

El mayor de todos ellos saltó desde la provincia de Zamora y en León se conoció como el incendio de Castrocalbón. Con sus 40.081 hectáreas quemadas, según datos de Copernicus, es el mayor de España desde que se registran los datos de forma oficial, allá por 1968. La mayoría de esas hectáreas se han quemado a este lado de la frontera donde además ha habido que lamentar dos pérdidas humanas.

Ampliar Visión de los grandes incendios que han afectado a León este mes en la web edu.forestry.es. Celso Coco

Tras él, otro incendio importado, en este caso desde Ourense y en León localizado en Gestoso, se acerca a las 38.000, de las que unas 6.000 han ardido en nuestra provincia. Cifra similar para el de Porto -Zamora- que también ha afectado a tierras gallegas y leonesas -La Baña-. De las casi 25.000 en total, en León habría unas cinco mil hectáreas quemadas.

Por encima de este último está el mayor que se ha desarrollado sin llegar ni salir de León. El de Llamas de Cabrera habría arrasado con 26.241 hectáreas. Si se suman las 4.416 del de Yeres, la cifra total se acercaría a las 31.000.

Ampliar Los grandes incendios -y otros menores- observados por el visor de los satélites europeos Copernicus. Copernicus

El de Barniedo de la Reina -Boca de Huérgano-, con 19.112 hectáreas cubiertas por la ceniza, llegó a afectar también a Cantabria y Palencia aunque de forma casi testimonial. El de Canalejas sí que llegó con fuerza a esta última provincia arrasando allí casi la mitad de las 7.026 hectáreas contabilizadas y destruyendo casi por completo la población de San Pedro de Cansoles.

El último de esta lista de incendios con más de 5.000 hectáreas es el primero que se declaró en la tarde del 8 de agosto y ha sido el último en dejar atrás el nivel 2 al que subió seis días después para no abandonarlo hasta la mañana del 30 de agosto. Fasgar, junto a su 'hermano' de Colinas del Campo de Martín Moro -Igüeña- se acerca a las 6.000 hectáreas devastadas.

Tras ellos se sitúan otros grandes incendios como el de Orallo y sus 4.319 hectáreas repartidas casi a partes iguales con Asturias a donde llegó desde León; Garaño -1.552-; La Uña -702, alguna muy testimonial en Asturias-; y Paradiña -562-.