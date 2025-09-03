Cifran en más de 72.500 las hectáreas quemadas de zonas de áreas clave para la biodiversidad de las aves en León El organismo Seo/Bird Life señala la importancia de estas áreas para las aves y pone el foco especialmente en cuatro zonas de la provincia castigadas por el fuego

La provincia de León ha sido una de las más afectadas por los incendios forestales de este mes de agosto, que superan las 114.000 hectáreas calcinadas, de las que el organismo Seo/BirdLife cifra en más de 72.500 las hectáreas incluidas en áreas clave para la biodiversidad de las aves.

Esta ONGe ha hecho la valoración de las especies más afectadas por los incendios, teniendo en cuenta la lista de especies por las que estos espacios fueron declarados IBA, estando la mayoría incluidas en el catálogo de especies amenazadas.

La ONG destaca que la totalidad de las IBA donde actualmente está presente la población cantábrica de urogallo común se han visto perjudicadas por el fuego, especialmente las grandes extensiones de masas forestales, esenciales para la conservación de esta especie, por lo que considera que el futuro de esta población, de escasos 209 ejemplares, está seriamente comprometido. También otras especies han visto sus áreas afectadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el milano real o la cigüeña negra.

Estas áreas afectadas son la sierra de La Cabrera, con 24.389,97 hectáreas afectadas, los Montes Aquilianos (22.523,71 hectáreas), Riaño (17.703,52 hectáreas) o la sierra de Gistredo (7.818,76 hectáreas).

Con carácter general SEO/BirdLife considera que el impacto de los incendios en las poblaciones no se podrá evaluar hasta la próxima temporada de reproducción en la que se lleven a cabo los censos correspondientes. Sin embargo, a pesar de que ejemplares de muchas especies pueden haberse salvado levantando el vuelo, un gran número de ellos han perecido debido a causas diversas. Entre ellos se encuentran, notablemente, los pollos que, incluso para algunas especies, podrían no haber abandonado el nido.

La ONG advierte que los incendios forestales no solo destruyen hábitats, sino que provocan la muerte directa de numerosos ejemplares por asfixia debido a la inhalación de humo y por el shock térmico causado por las altas temperaturas. Además, la escasa visibilidad durante los incendios ha podido generar colisiones contra vallados, tendidos eléctricos y otros obstáculos. Incluso aquellos animales que lograron escapar de las llamas enfrentan graves dificultades: la falta de alimento y agua, junto con la competencia en zonas no calcinadas con fauna no desplazada, incrementa el estrés y la mortalidad, agravando el impacto ecológico del fuego.

