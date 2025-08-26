«Sería absurdo destinar todo a la extinción de incendios»

Alberto P. Castellanos León Martes, 26 de agosto 2025, 08:23 Comenta Compartir

«Si nos ceñimos a las cifras es la peor desde 1965, no por superficie total, pero sí por la extensión media de los grandes incendios», señala Celso Coco, ingeniero forestal y experto en incendios, que comenta que «hay menos pero son peores», como se ha podido observar en la ola de incendios que afecta a León desde el 8 de agosto.

«2025 es el año en el que ha habido más incendios con más de 500 hectáreas afectadas y con una media más elevada». Este experto, que ya analizó la situación al inicio de este episodio, opina que, «desde el punto de vista de la ingeniería forestal», la principal causa es «que hay más superficie continua que se puede quemar. El acontecimiento histórico se agrava por la meteorología al darse en una época con altas temperaturas, vegetación seca y vientos».

Celso Coco afirma que el ascenso de la temperatura media y de las olas de calor, «más frecuentes, intensas y duraderas», hace que la «vegetación se estrese más y antes», algo que hace que los incendios avancen mucho más rápido y con más fuerza.

«Prevención y extinción son dos patas de la misma mesa»

La visión personal de este ingeniero experto es que «no se puede invertir todo en la extinción porque, como ha ocurrido ahora, hay incendios que te sobrepasan porque no se pueden apagar». Celso entiende que la magnitud de algunos fuegos ha hecho «imposible los ataques directos» lo que demuestra que «es absurdo destinar todo a la extinción. Se comería todo el presupuesto. Es necesario prevenir: rebajar la densidad de la vegetación, perimetrar las zonas pobladas, eliminar algunos estratos y potenciar la permanencia en el entorno rural».

Este último punto es vital según Celso Coco, que también lo ve como «el más complicado de implementar. Con el abandono de estos lugares hay menos personas y por lo tanto menos dinero lo que hace que sea más complicada la planificación local por lo que tendría que ser algo más global en los territorios. Hay que buscar conseguir solidez social, económica y medioambiental en estas zonas despobladas».

«Hay miles de igniciones»

De las miles de igniciones que hay algunas que llegan a ser conatos -menos de una hectárea- y un pequeño porcentaje que superan esa extensión y llegan a ser considerados incendios: «Hay muchas que son quemas controladas que, en invierno no dan problemas, pero ahora pueden provocar incendios, además de otros factores como los rayos, las negligencias o los pirómanos. ¿Se pueden atacar antes de que crezcan? Yo creo que cuando se extiende de forma tan enérgica y son múltiples no hay capacidad de atajarlos», sentencia Celso Coco.

Este experto no entra a valorar si se ha podido hacer algo más, por ejemplo en León, cuando el número de incendios ya era algo alarmante el fin de semana del 8 al 10 de agosto.

«Es muy fácil hacer valoraciones después de que ha ocurrido algo. Nadie puede suponer o conocer la intensidad que va alcanzar un incendio. No valoro si el operativo es suficiente y su distribución adecuada», comenta Celso Coco.