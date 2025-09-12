Las zonas y pueblos de León afectadas por emergencias que recibirán ayudas del Gobierno Se trata de subvenciones para las localidades que sufrieron emergencias por incendios y otros fenómenos meteorológicos entre septiembre de 2024 y marzo de 2025

Varias zonas y pueblos de León forman parte de la lista de localidades de España que se beneficiarán de un amplio paquete de ayudas del Gobierno de España por sufrir emergencias por fenómenos meteorológicos entre septiembre de 2024 y marzo de 2025.

Se trata de una ayuda total de 65,9 millones de euros destinadas a paliar los daños sufridos en Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, La Rioja, Aragón, Islas Baleares y Galicia. En Castilla y León la resolución incluye 13 emergencias por incendios, fenómenos meteorológicos adversos y accidente de camiones que transportaban mercancías peligrosas con dos fallecidos.

En la provincia de León las ayudas por las emergencias de protección civil incluidas en el acuerdo del Consejo de Ministros corresponden a Villagatón-Brañuelas por los incendios forestales y a Sahagún por la fuga de combustible en Transporte de Mercancías Peligrosas. También otras zonas de la provincia de León, Palencia y Ávila por fenómeno meteorológico adverso por la borrasca Herminia.

53 zonas que han sufrido fenómenos adversos

El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios que han sufrido hasta 53 fenómenos adversos de distinta naturaleza entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025 en toda España.

De ellas, por su gravedad e importancia, destaca el reciente tren de borrascas concatenadas en el tiempo que han provocado un considerable volumen de daños:

-Del 2 al 5 de marzo se produjo un episodio intenso de lluvias y nevadas, que afectó a Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia, donde un ganadero resultó fallecido.

-A partir del 6 de marzo, y hasta el día 11, la borrasca Jana incidió en el centro peninsular con cuantiosas lluvias que provocaron incrementos extraordinarios de caudales sobre todo en los cauces de las cuencas del Tajo, Duero y Ebro. Los episodios más graves se produjeron en la Comunidad de Madrid.

-Entre los días 12 y 20 de marzo, la borrascas Konrad y Laurence provocaron intensas nevadas en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y Sistema Central, así como lluvias de intensidad en Murcia Andalucía, donde se registró el fallecimiento de cuatro personas.

-Una nueva borrasca, denominada Martinho, provocó entre el 20 y el 24 de marzo lluvias intensas y continuas que han obligado a seguir desembalsando en la mayor parte de los embalses de las cuencas del Tajo, el Duero y el Guadiana.

Cómo solicitar las ayudas

Las 53 emergencias de protección civil incluidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, aprobado este martes, han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales.

El acuerdo recoge las ayudas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres, gastos de corporaciones locales y daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y establece el procedimiento para su concesión. También se prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados) y por expedición del DNI.