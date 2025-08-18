Los puntos de León con el aire 40 veces más contaminante de lo que marca la OMS

Así se ve actualmente el mapa de la calidad del aire en León y alrededores

Borja Pérez Lunes, 18 de agosto 2025, 11:00 Comenta Compartir

La provincia de León sigue inmersa en una de las peores catástrofes que se recuerdan, merced a los incendios que día tras día siguen arrasando con la provincia por todos sus costados. Desde la comarca de El Bierzo hasta los Picos de Europa, el territorio está sufriendo un episodio con consecuencias importantes a todos los niveles.

Más allá de los efectos que produce el fuego, conocidos por todos tras los múltiples días de lucha en las labores de extinción, el humo también está erigiéndose como un importante riesgo para toda la población.

El aire contaminado se extiende

Y es que, actualmente, según se puede observar en el sistema de medición de la calidad del aire ofecido por 'Google Maps', la provincia de León está practicamente cubierta en su totalidad por un color morado que refleja un aire «extremadamente desfavorable», la peor de las opciones en la escala.

Este color lleva azotando la comarca de El Bierzo durante toda la semana fruto de los incendios, pero, a lo largo de este fin de semana y, sobre todo, en la madrugada del lunes, se ha extendido hacia la capital leonesa, que ha amanecido en una nueva semana con un olor fuerte a humo acompañado de una neblina particular.

16 de agosto 9 de agosto

A esto se le une también los incendios del norte de la provincia, en el Parque Nacional Picos de Europa, que están suponiendo una nueva amenaza para toda la poblacion de la zona y han contaminado el aire hasta llegar al mismo nivel que la gran mayoría de la provincia.

Los niveles de calidad del aire

Los datos reflejan una realidad implacable. La ciudad de León, en la mañana del lunes y con un ascenso progresivo de la cifra con el paso delos minutos, cuenta con una calidad del aire de 90 µg/m³ en partículas finas -PM2.5-. Esto, según los datos de IQAir, para tomar dimensión respecto a la contaminación habitual, es una cantidad 18 veces superior al valor de referencia anual de PM2,5 de la OMS.

En Ponferrada, la cifra es aún más llamativa. Actualmente, la ciudad berciana cuenta con una calidad de 195.8 µg/m³, loque supone una cifra 39.2 veces mayor a lo requerido por la OMS.

Estas partículas finas están definidas como «material particulado flotando en el aire que mide 2,5 micrómetros de diámetro o menos». Debido a su pequeño tamaño, «PM2.5 tiene la capacidad de ser absorbido por la sangre después de ser inhalado».

Las recomendaciones ante este caso

Ante este riesgo, el mismo sistema expone una serie de recomendaciones para la situación actual que se vive en los diferentes puntos de la provincia.

En primer lugar, se recomienda evitar el ejercicio al aire libre, como así se expuso también en la alerta enviada el pasado sábado a todos los dispositivos móviles de la provincia.

Además, también se aconseja el uso de mascarilla fuera de casa. Para aquellos que prefieran mantenerse en sus viviendas, también se recomienda el cierrer de las ventanas para evitar las partículas sucias procedentes del aire exterior.

Todo ello, con la idea de pasar de la mejor forma por los días críticos que vive la provincia y que, a priori, se van a mantener, a expensas de que el final de la de ola de calor pueda ayudar a las labores de extinción y así poder acercar este trágico capítulo a su final.