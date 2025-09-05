Barniedo, el osezno que ha sobrevivido a dos incendios El plantígrado, que tuvo que ser rescatado de las llamas hace un año y se recuperó de sus quemaduras en un centro, ha sido testigo del segundo fuego en la zona

Viernes, 5 de septiembre 2025

La historia le sonaba a Barniedo. Hace solo un año, las llamas se apoderaron de su hábitat y el suelo con rescoldos le provocó fuertes heridas en las plantas, lo que hizo temer por su vida.

Fue a primeros de agosto de 2024 cuando se rescataba a un osezno en la localidad de Barniedo de la Reina. Un vecino alertó de la situación y la patrulla oso de la Fundación Patrimonio Natural fueron a recogerle. Presentaba quemaduras en todas sus almohadillas plantares y tenía pronóstico reservado. Había sido consecuencia del incendio forestal declarado en Villafrea de la Reina.

Tras numerosas intervenciones y cuidados, tres meses después el osezno de Barniedo fue liberado en la misma zona donde fue rescatado y tras lograr 30 kilos de peso y un buen estado de salud, tras su paso por el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid al que llegó con 6 kilos.

El animal fue retornado a su hábitat, en la Montaña Oriental de León, para ser puesto en libertad y con dos emisores que permitía tenerle localizado por GPS.

Un nuevo incendio en la zona

Un año después de ser rescatado tras el incendio, Barniedo volvía a sufrir las llamas en su entorno natural. El fuego, que ha amenazado durante semanas el Parque Nacional de Picos de Europa, hizo temer de nuevo por la integridad del osezno.

Sin embargo, la Patrulla Oso anunciaba las buenas noticias. Barniedo se ha convertido en un oso que ha superado dos incendios.

Tras su seguimiento por VHF, el equipo ha comprobado que el plantígrado se encuentra en perfecto estado y correteaba por el campo sin ningún tipo de problema. Todo un superviviente, que se ha sabido defender de las llamas, y que podrá seguir disfrutando de la montaña leonesa a pesar del fuego que trata de destruir su hogar.