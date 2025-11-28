Con obras y menos conductores Aucalsa gana más dinero este año en la autopista León-Asturias

A.P.C. León Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:27 Comenta Compartir

La autopista entre León y Asturias, la AP-66 o la del Huerna lleva sufriendo desde verano unas obras que llegan a limitar la velocidad a unos irrisorios 40 kilómetros por hora. A ellas hay que sumar los trabajos en la zona del argayo y, por si fuera poco, la polémica sobre la legalidad en la extensión de la concesión. Muchos condicionantes, a priori negativos, que no se notan al hacer números.

Y es que a pesar de todo ello, del desprendimiento, del debate y de las obras para modernizar los túneles de esta vía que une León con Campomanes-León) y han hecho recuperar tráfico a la N-630 por el Puerto de Pajares que han provocado un retroceso de apenas un 0,2 por ciento en el número de usuarios al día -hasta el 30 de septiembre Aucalsa ha registrado un promedio de 9.302 usuarios al día, menos que en el mismo periodo de 2024-, los datos financieros de la concesionaria son positivos. Gracias al incremento de las tarifas la empresa ha alcanzado unos ingresos de 23.735.000 de euros en la primer mitad del año, un 5,36 por ciento más que en el mismo semestre del año pasado.

Además, Aucalsa presenta un Ebitda (los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 15,9 millones de euros entre enero y junio de 2025, un ocho por ciento más que en el mismo periodo de 2024. Según Aucalsa se debe a la contención de gastos.

Los datos publicados por El Comercio proceden del folleto que Audasa, la concesionaria de la AP-9, ha registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores para proceder a una emisión de obligaciones de 63,4 millones de euros. Una operación se lanza con la garantía de Ena Itinere, la sociedad central de Audasa y Aucalsa, entre otras concesionarias.

En el citado documento se reconoce ante los posibles inversores que la empresa es consciente de que la Comisión Europea impulsa un procedimiento de infracción a España al considerar que las prórrogas de la AP-66 y la AP-9, así como su posterior proceso de venta, vulneran las directivas comunitarias. «A título informativo» la empresa recuerda las «etapas« que aún le quedan al proceso, entre las que está que Bruselas acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europa «sin que exista un plazo formal»; y que en caso de victoria de la Comisión, esa primera sentencia es «meramente declarativa» y, solo si nada cambia, y Bruselas recurre a los jueces llegaría una sentencia firme con multa de por medio.

Riesgos

Ena Itinere reconoce entre los riesgos que afronta Audasa -los mismos que Aucalsa- la finalización del contrato mediante un rescate. Ese trámite exigiría, según la actual legislación, «la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente». Cualquier modificación o terminación del contrato implicaría «el derecho de la sociedad concesionaria a ser debidamente compensada e indemnizada», señalan desde la compañía.

En el caso de Audasa -concesionaria de la AP-9-, ese pago ya se avanza que sería «significativamente superior al importe actual de su deuda», situado en los mil millones de euros. En el caso de Aucalsa esta cifra rondaría los 271 millones.

Esta es una de las razones por la que la sociedad matriz dice tener pocos incentivos para usar sus beneficios para reducir una deuda que, en caso de rescate, sería amortizada por el Estado. Es por eso por lo que prefiere maximizar sus ganancias.