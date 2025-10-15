Los 23 kilómetros de obras en el Huerna se mantendrán hasta final de año

Leonoticias León Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:16 Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la ejecución de las obras de modernización de los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, situados en la autopista AP-66, León – Campomanes, entre Asturias y León. Esta actuación forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR), que cuentan con una inversión global de 68,14 millones de euros (IVA incluido) con cargo a los fondos europeos.

Para continuar los trabajos de mejora, que contemplan ejecutar las galerías y el canal caz del túnel de Barrios, tubos I y II, parte de las galerías de Negrón y el canal caz en ambos tubos de los túneles de Pando y Oblanca, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre entre los kilómetros 78 y 101 de la AP-66, se producirán afectaciones en los siguientes túneles:

• Túnel de Negrón II

El corte actual de la calzada sentido Oviedo se prolongará previsiblemente hasta el 23 de diciembre.

• Túnel de Barrios I y II

El corte actual de la calzada sentido Oviedo se prolongará previsiblemente hasta el 24 de octubre.

Corte de calzada sentido León previsiblemente desde el 24 de octubre hasta el 28 de noviembre.

Corte permanente de carril en ambos sentidos previsiblemente desde 28 de noviembre hasta 23 de diciembre.

• Grupo de Túneles Entrerregueras - Pando - Vegaviesga

El corte permanente actual de carril en ambos sentidos se prolongará previsiblemente hasta el 24 de octubre.

• Túnel de Oblanca

Corte permanente de carril en ambos sentidos hasta el 17 de noviembre.

Los usuarios dispondrán en todo momento de los desvíos de tráfico convenientemente señalizados derivando a los vehículos de la calzada de la AP-66 en la que se esté trabajando a la calzada en sentido contrario, de modo que la circulación por la AP-66 siempre quedará garantizada.

Podrá haber cortes de carril en el resto de túneles no afectados por las restricciones anteriores, de lunes a viernes desde las 6:00 hasta las 13:00 horas.

Estas afectaciones al tráfico no se producirán en los puentes del Pilar y la Constitución y en los episodios de previsión de nevadas en aras de causar la mínima afectación a los usuarios.

Trabajos en el interior de los túneles

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se han desarrollado en diferentes túneles de la AP-66, obras de mejora y adaptación a los requisitos europeos de seguridad para los túneles de la red transeuropea de carreteras, que han consistido en la ejecución de dos galerías de conexión en el túnel de Pando, una galería de conexión del túnel de Oblanca, la ejecución del canal caz en Negrón II, sentido Asturias, y parte en Negrín I, sentido León.

Además, se han realizado trabajos de adecuación de drenaje, cableado e instalaciones en el resto de túneles. Todas estas obras se han realizado con la mínima afectación posible a los usuarios.