leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peajes en León.

La Junta subvencionará los peajes de León a los usuarios

Sanz Merino explica que los conductores abonarán el coste de la autopista a la concesionaría y después recibirán la ayuda de la Junta

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, avanzó hoy que la Junta convocará un «procedimiento de concurrencia competitiva» por diez millones de euros para subvencionar los peajes de las autopistas de la Comunidad -AP-6, AP-61, AP-51, la AP-71 y la AP-66 (en estudio)- a los usuarios que las utilicen y cumplan una serie de requisitos y condiciones «objetivas», como con la «recurrencia» o el «empadronamiento».

Sanz Merino, que compareció este miércoles ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para exponer los detalles del proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad en 2026, aseguró que las concesionarias de las autopistas de titularidad del Estado seguirán percibiendo los mismos ingresos por parte de los usuarios, por lo que negó que la bonificación prevista para el próximo año vaya a parar a los bolsillos de las empresas.

De esta forma, el titular de Movilidad aclaró a la oposición que los castellanos y leoneses tendrán que abonar el precio del peaje fijado por el Gobierno y las concesionarias como «un usuario más», sin «ningún tipo de discriminación», que admitió no está permitido por la legislación. Sin embargo, la Junta lo compensará con un «procedimiento de concurrencia competitiva», que tendrá como máximo un montante de diez millones de euros.

En ese sentido, Sanz Merino apuntó que los usuarios de las autopistas que tengan un «determinado perfil», como la recurrencia en el uso o el empadronamiento en la Comunidad, podrán tener un «retorno» por parte de la Junta. «Las empresas van a seguir recibiendo el peaje previsto», dijo el consejero de Movilidad.

Igualmente, aprovechó para denunciar que la interlocución institucional con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, desde la llegada del vallisoletano Óscar Puente, está siendo «imposible», ya que señaló el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pretendía extender a las autopistas de la Comunidad las bonificaciones existentes en otras vías como la AP-6 o AP-9, por ser su continuidad un «lastre» y una cuestión de «inequidad territorial».

Finalmente, el consejero de Movilidad, en respuesta a la UPL, consideró que ahora existe una «palanca de apoyo» para defender que se cumpla la carta de emplazamiento y el requerimiento de Europa que pide al actual Gobierno la eliminación del peaje de la autopista AP-66 (León-Asturias). Por ello, aseguró que la Junta va a tratar de buscar «aliados» para lograrlo con Asturias y Galicia, en cumplimiento de una iniciativa aprobada por las Cortes

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de un pueblo leonés que se traslada a República Dominicana: «Este país no apoya el emprendimiento»
  2. 2 Dos años de prisión por una agresión sexual grupal a una menor en una localidad leonesa
  3. 3 Una clienta del Imserso denuncia «represalias» de una agencia por quejarse del viaje a Gran Canaria
  4. 4 La emotiva petición de ayuda de una repostera de León que ha perdido la agenda con todos sus pedidos
  5. 5 ¿Cuánto sabes de los influencers de León?
  6. 6 Una leonesa se convierte en la persona viva más longeva de España con 112 años
  7. 7 Una operación contra el tráfico de drogas interviene en varias viviendas de León
  8. 8 La casa con patio en un pueblo leonés que se vende por solo 10.000 euros en Wallapop
  9. 9 León pone un dique a la falta de taxis y diez nuevos vehículos llegarán a la ciudad
  10. 10 La protectora de animales de León despide a uno de los suyos, Manuel de Andrés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Junta subvencionará los peajes de León a los usuarios

La Junta subvencionará los peajes de León a los usuarios