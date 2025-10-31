León pide al Gobierno liberar la AP-66 y retomar los horarios del tren León-Palencia Todos los grupos políticos apoyan una declaración institucional y una moción para instar al Gobierno Central a eliminar el peaje del Huerna y a su vez a volver a los horarios de la línea Ponferrada-Madrid

Una moción conjunta en León que pretende «exponer a Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes el problema de muchos leoneses que van a trabajar a Palencia y se encuentran con que le han cambiado el horario». Un cambio que «parece nimio», pero que en este caso marca la diferencia entre «llegar o no a un puesto de trabajo». Con estas palabras defendía Eduardo Sendino, portavoz de UPL, la moción que había propuesto su grupo y a la que se sumaron el resto de grupos políticos representados en el Ayuntamiento de León.

Una defensa en la que también quiso poner valor a quienes usan un transporte sostenible. «Entendemos que esta moción tiene gran importancia y entendemos que hay que estar con los ciudadanos y con un trasporte público sostenible, pero que de servicio a los ciudadanos». Sin más intervenciones, la propuesta salió aprobada por unanimidad.

El eje de comunicación con Asturias

El Ayuntamiento de León aprueba por unanimidad la declaración institucional para reclamar la eliminación del peaje de la autopista León-Asturias. Aunque todo ello sin tener muy claro si había que votar o no una declaración institucional, pero «mejor que quede votada», aseguró el alcalde José Antonio Diez entre risas.

En dicho documento se recuerda que en el año 1975 se otorgó la concesión de la autopista AP-66 por un plazo de 46 años a Aucalsa, debiendo finalizar la misma en octubre de 2021. Sin embargo, ese año el Gobierno de España acordó una prórroga de 29 años más lo que extendió la concesión hasta el año 2050.

Esta ampliación de la concesión, cuestionada por muchas voces en su momento, se realizó extendiendo el contrato existente, lo que llevó a la denuncia de las condiciones. El pasado mes de julio, la Comisión Europea dio un ultimátum a España en el que advertía de que estas concesiones son contrarias a las normas de la licitación pública europea.

La autopista A-66, conocida como autopista del Huerna, constituye el eje principal de comunicación entre León y Asturias, altamente frecuentada para el transporte de mercancías como eje de salida de las mercancías leonesas hacia los puertos del Cantábrico. El peaje en esta vía esencial para la actividad económica genera un agravio respecto a otros territorios sin gravamen. El establecimiento de bonificaciones para el pago de los peajes no es suficiente ya que aún son miles los vehículos que, en cada jornada, recorren a las vías convencionales por el alto coste del canon.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de León instan al Gobierno de España a aplicar las medidas necesarias para la eliminación del pago del peaje de la autopista entre León y Asturias y la recuperación inmediata de la concesión para transformar la vía de altas prestaciones en una carretera gratuita que facilite las conexiones entre Asturias y León.