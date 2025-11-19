leonoticias - Noticias de León y provincia

Peaje en la AP-66.

La Fiscalía investigará si es ilegal cobrar el peaje de la AP-66 mientras la autopista está en obras

Se evaluará la posibilidad de ejercer acciones en defensa de los derechos de los usuarios en relación al cobro tras la petición de la Plataforma Ciudadana 'Peaje del Huerna No!'

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:14

La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo ha decidido encargar al Fiscal Jefe de León que evalúe la posibilidad de ejercer acciones en defensa de los derechos de los usuarios en relación al cobro del peaje del Huerna, en la AP-66, mientras la autopista está en obras.

Ha sido después de que a comienzos de mes la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No!, liderada por el exdiputado regional Daniel Ripa, presentase ante la Fiscalía General del Estado un escrito en la que solicita que se devuelva el dinero a los conductores.

Petición basada en una sentencia anterior

La solicitud se basa en una sentencia del Tribunal Supremo sobre la AP-9, en Galicia, que anuló el cobro realizado en ese peaje durante las obras realizadas entre 2015 y 2018.

En el escrito presentado por la plataforma se refiere que en la AP-66, única autopista que conecta Asturias con León, Aucalsa sigue cobrando la integridad del peaje a pesar de la existencia de obras que limitan la velocidad y aumentan el tiempo de viaje desde el pasado 26 de noviembre de 2024.

La Fiscalía General ha acusado recibo del escrito y lo han remitido a la Fiscal Jefe de la Sección Civil, quien, a la vista del contenido, ha decidido remitir la documentación al Fiscal Jefe de León «al ser la Fiscalía competente para poder actuar y valorar la posibilidad de ejercer las acciones correspondientes en defensa de los derechos de los usuarios», señala en la comunicación, a la que ha tenido acceso Europa Press.

