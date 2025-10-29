La batalla de los peajes llega a la León-Astorga y resucita las bonificaciones Los transportistas mantienen un encuentro con la Junta, que remiten a presupuestos; mientras los senadores populares se lo piden a Óscar Puente

La batalla abierta desde Asturias para poner fin al peaje de la AP-66, entre León y Campomanes, amenaza con expandirse a la otra vía de pago de la provincia.

La reivindicación que tomó forma en 2017, cuando los transportistas se plantaron para exigir la bonificación de la AP-71, entre León y Astorga, vuelve a coger impulso tras el rechazo de Europa a las prórrogas que ejecutó España a concesionarias como Aucalsa.

Los camioneros han iniciado una nueva ofensiva para buscar evitar seguir circulando por la N-120, una de las más conflictivas de la provincia, y que repercute de forma directa en sus bolsillos. El tramo hasta Villadangos, que se convertirá en el principal polígono logístico del noroeste peninsular, obliga a transitar a decenas de vehículos de gran tonelaje por esta carretera nacional para salvar así unos cuantos euros de la autopista paralela, con apenas tráfico.

Desde la federación de transportistas de Castilla y León se envió un escrito a la Consejería de Transportes de la Junta de Castilla y León que no ha tenido respuesta. Sí que han podido mantener un encuentro con representantes de este área y les trasladaron que «cuando salgan los presupuestos, verán a ver qué pueden hacer», reconocía Pablo Lorenzo de Altradime.

De momento, y hasta que las cuentas tengan luz verde, esa vía ha quedado cerrada. «Nos han dado su palabra, esperemos que tenga valor», exponen desde la patronal del sector, donde van a seguir insistiendo con la liberalización o bonificación para la AP-71.

«Para nosotros supone un coste importante porque tenemos que pasar varias veces para trabajar. Si estuviera liberada, se reduciría muchísimo el tráfico de la nacional», insisten.

De la Junta al Congreso

Dicha ofensiva ha llegado hasta la tribuna del Congreso, donde la popular Silvia Franco ha denunciado «el doble rasero» del Gobierno en la bonificación de ciertas autopistas.

La diputada ha formulado una propuesta en la Comisión de Transportes y ante la secretaria general de Transporte Terrestre, pidiendo que los descuentos lleguen a la León-Astorga. «Este peaje es un lastre por levantar una empresa o vivir en León», recordando que hasta ahora las únicas deducciones son las de la propia concesionaria.

También ha recordado que la Junta ha propuesto incluir en el presupuesto una partida de 10 millones de euros para bonificaciones que redundarían en los empadronados en Castilla y León, mientras que afean al Gobierno que «no aporte ni un euro» para compensar esta situación.