Óscar Puente en el Congreso. EP

El ministro Puente descarta intervenir en el peaje de la León-Asturias

El Gobierno asegura que esperará a la decisión del TJUE y reivindica las bonificaciones

León

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:59

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha alertado desde el Congreso de las «connotaciones jurídicas y económicas» que podría suponer la liberalización del peaje de la AP-66, aunque ha reivindicado las actuales bonificaciones y se ha mostrado a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la legalidad en la decisión que tomó el Gobierno del PP de ampliar la concesión.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado asturiano de Sumar, Rafael Cofiño, ha preguntado por las actuaciones del Ministerio de Puente para la liberalización del peaje de de la León-Asturias, aunque ha aprovechado su intervención para culpar al Ejecutivo de José María Aznar por ampliar la concesión.

«Nadie va a olvidar que un Gobierno de derechas creó el problema del Huerna, pero este Gobierno progresista puede y debe ser recordado por solucionarlo«, ha espetado Cofiño al ministro.

En cualquier caso, el diputado de Sumar ha invitado a Óscar Puente a participar en la manifestación que está prevista esta semana para exigir la liberalización de la AP-66, proclamando que es necesaria la «unidad» entre todas las administraciones.

«Si Aznar no lo hubiera renovado...»

En su turno de réplica, Puente ha agradecido al diputado de Sumar que explicara «el origen» del problema del peaje del Huerna, apostillando que si el Gobierno de Aznar no hubiera renovado la concesión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubiera liberalizado este peaje en 2021 cuando vencía el plazo.

Después de expresar su «sorpresa» con que el PP o Foro Asturias reclamen ahora la liberalización de este peaje, el ministro Puente ha puesto en valor el nivel de bonificación que hay actualmente en el Huerna para que «sea muchísimo menos gravoso», en concreto el 60% de bonificación a partir del tercer viaje.

«Esto es lo que puede hacer el Gobierno de España», ha sostenido Puente, que ha insistido en alertar de las connotaciones jurídicas y económicas de rescatar el Huerna.

