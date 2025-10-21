leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo. L.N

La Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna ¡No! llama a la movilización conjunta de asturianos y leoneses

UPL mantiene la reivindicación de la supresión del pago en la AP-66

León

Martes, 21 de octubre 2025, 14:03

Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantuvo una reunión de trabajo con el exdiputado Daniel Ripa y actual portavoz de la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna ¡No!, que fue el impulsor de la primera denuncia contra la prórroga del peaje ante la Comisión Europea.

Ripa llamó a la movilización conjunta entre asturianos y leoneses: «Esta lucha es conjunta entre dos territorios hermanos que están separados por un peaje ilegal, cuyo desarrollo se puede disparar tras la eliminación del peaje», remarcó.

En el encuentro estuvieron presentes la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, el vicesecretario general, Luis Mariano Santos, el secretario de organización, Roberto Aller, y el secretario de Infraestructuras de UPL, Pablo Tejedor, quienes trasladaron a Ripa su «total compromiso con la eliminación de este peaje, que cercena la comunicación de la Región Leonesa con el Principado de Asturias».

La formación leonesista remarcó que seguirá reivindicando la eliminación del peaje de la AP-66 como hace de forma histórica en todas las instituciones en las que tiene presencia para lograr una supresión que «pondría fin a la condena y a la traba que supone esta barrera en el crecimiento del potencial económico y logístico de la provincia de León».

