La odisea de ir a la playa y volver a León por la AP-66: retenciones de una hora para recorrer un kilómetro

Y un fin de semana más, volvió a pasar. Por segundo domingo consecutivo, la conexión por carretera más rápida y segura colapsó de nuevo el regreso a casa. La AP-66 se convertía en una auténtica ratonera de coches entre los leoneses que volvían a casa tras un fin de semana de playa y los asturianos que hacían lo propio después de unos días en la provincia vecina.

El motivo, las obras en los túneles de la autopista que están este verano sacando los colores al Ministerio de Transportes por convertir el Huerna en un auténtico suplicio para los conductores. Aunque el tráfico fue relativamente fluido a lo largo del día, el peor momento llegaba con la operación retorno a última hora de la tarde. Sobre las 19:30 comenzaban a formarse los primeros atascos, de cerca de cuatro kilómetros en El Negrón, con colas de casi «una hora para avanzar un kilómetro».

Así lo recoge el diario El Comercio, que ha podido hablar con una de las afectadas. María Ferreras, natural de Avilés, regresaba a Asturias y cayó en el atasco durante más de una hora en una situación que califica como «insostenible». En el eje de las críticas, se muestra en la línea de otros usuarios, que denuncian que «pagar los 15 euros del peaje para acabar atrapada» en unas retenciones que «se repiten cada fin de semana» no es de recibo. «Siempre lo mismo. Un atasco, obras, y encima hay que pagarlo», lamenta.

Exigen no pagar el peaje

Entre las reparaciones del argayo el pasado mes de noviembre que ya supuso inconvenientes para los conductores y las obras de este verano en los túneles, la paciencia de los conductores de uno y otro lado del Negrón comienza a agotarse. En concreto, estos días se ven afectados los túneles de Entrerregueras I, Pando I, Vegaviesga y Oblanca II, que han recortado la circulación a un solo carril por sentido provocando un cuello de botella.

Otro de los afectados que ha hablado con El Comercio es Francisco Cañamero, madrileño que también sufrió las consecuencias de los atascos asegurando que «hay días en los que ir desde Campomanes hasta el peaje del Huerna puede suponer hasta 75 minutos, y son solo 50 kilómetros».

Si bien los conductores en general coinciden a que la obra es necesaria tras el argayo así como la modernización de los túneles, no ven justo que el peaje se siga cobrando de igual manera. «Al menos, mientras estén en obras, deberían dejarlo libre», pide el camionero, que asegura que el tiempo perdido «nadie te lo paga y se supone que la gente prefiere ir por el Huerna precisamente por un tema de rapidez. Si al final ir por el Huerna o por Pajares será casi lo mismo no deberían cobrarte el peaje».

Aumenta el número de coches y camiones que prefieren ir por Pajares

En la misma línea se muestran otros camioneros como Jorge Pillajo, que explica que hay diferentes situaciones en la vía. «En la mañana había bastante atasco y eso hace que tardes hasta una hora más que cuando no lo hay. Veo lógico que estén haciendo obras en los túneles. Lo que sí pienso es que no debieron esperar al verano», criticó.

Otros compañeros de profesión se muestran en sintonía y no ven correcto el pago del peaje en una obra que se realiza en verano, la «peor época para cortar carreteras». No son pocos quienes piensan que es mejor viajar por Pajares. Es el caso de Samuel Plontón, camionero oriundo de Piloña que viaja de seguido a Madrid. «Los días de semana el tráfico está normal y no tardas nada, pero los fines de semana es terrible. Si bajas un viernes a las seis de la tarde llega la caravana hasta el área de servicio de Caldas de Luna». «Normalmente ya voy por Pajares, es prácticamente lo mismo en cuanto al tiempo y encima no pagas».

No todos están en contra del peaje. Es el caso de las hermanas Sheila y Uge García de Zaragoza. «Nos parece bien que hagan las obras que tengan que hacer. Luego nos quejamos de que las carreteras están mal, y cuando hay obras también nos quejamos».