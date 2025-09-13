Las noticias imprescindibles del sábado 13 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:38

1 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 30.000 euros

Las oportunidades inmobiliarias en septiembre siguen siendo uno de los mejores atractivos para leoneses y turistas que buscan un cambio.

2 Detectan «deficiencias reiteradas» en las piscinas climatizadas de León con «riesgo para la salud»

La resolución del Procurador del Común, tras la denuncia formulada por un trabajador municipal, reclama solventar los problemas y revisar los controles sanitarios.

3 La palomina estropea la sombra del parque de San Francisco en León

Los excrementos de paloma y otras aves que se acumulan desde hace días preocupan a algunos padres que han dejado de acudir al parque mientras otros ven normal que se acumule esta suciedad bajo los árboles.

4 Herido un ciclista de 56 años tras caerse en la Candamia

El suceso ha ocurrido a las 16:20 horas y el varón ha sido trasladado al hospital.

5 Galicia desmiente perjudicar al Camino de Santiago en León: «No hay que generar enfrentamientos»

La Axencia Galega de Turismo niega haber promovido «recorridos cortos de peregrinación» y admite la necesidad de «impulsar la coordinación de actuaciones» entre comunidades.

6 Cecina, piña o morcilla: las combinaciones de chocolates más novedosas en León

Las nuevas modas han llevado a los chocolateros leoneses a reinventarse para amoldarse a los públicos jóvenes con sabores de todo tipo.

7 La Cultural cierra definitivamente la plantilla con el fichaje de un central

El conjunto de Raúl Llona ha anunciado la incorporación de un nuevo zaguero que sirve para concluir definitivamente el mercado de traspasos.

8 Un leve incendio en la avenida Agustinos de León moviliza a los Bomberos de León

El foco ha provocado la movilización de una dotación además de la Policía Local para sofocar las llamas en un solar de la zona.

9 Controlado un nuevo incendio en la zona de Las Médulas

El foco se originó alrededor de las 18:00 horas de este sábado en San Juán de Paluezas y obligó a la intervención de medios terrestres y un helicóptero.

10 El mapa de los incendios en León: por primera vez en 35 días no hay ningún foco sin controlar

La Junta da por controlado el incendio de Fasgar-Colinas, uno de los más graves de este terrible verano en el que las llamas se cebaron con la provincia.

