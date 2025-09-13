Herido un ciclista tras caer en la Candamia El suceso ha ocurrido a las 16:20 horas y el varón ha sido trasladado al hospital

Leonoticias León Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:57 Comenta Compartir

Un varón de 56 años ha resultado herido en la calle Candamia, perteneciente al municipio de Villaquilabre, junto al Parque de la Candamia.

El suceso se ha producido a las 16:20 horas de este sábado, cuando los servicios de emergencia han recibido llamadas por un ciclista herido antes de la entrada al pinar.

Se ha dado aviso a la Policía Local y a Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

Tras conocer el estado del ciclista, herido del hombro, se le ha trasladado al hospital de León.

Temas

Sacyl