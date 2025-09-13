El mapa de los incendios en León: por primera vez en 35 días no hay ningún foco sin controlar La Junta da por controlado el incendio de Fasgar-Colinas, uno de los más graves de este terrible verano en el que las llamas se cebaron con la provincia

Principio del fin de una pesadilla que ha mantenido a León con el corazón en un puño todo el verano de 2025. Por primera vez desde que la ola de incendios forestales más graves que ha sacudido a la provincia de León en toda su historia, el mapa de los incendios de Infocal no refleja ningún foco activo.

El color naranja que en los peores momentos del mes de agosto llegó a pintar la geografía leonesa de este a oeste y de norte a sur indicando los incendios activos que se unía a los puntos rojos de nivel IGR2 -el más grave con peligro a las poblaciones- desaparece.

A día de hoy, son siete los incendios (si contamos el de Fasgar y Colinas del Campo como uno) que la plataforma Infocal de la Junta de Castilla y León pinta en color azul que indica que se encuentran controlados, es decir, perimetrados, sin riesgo de reproducciones y ultimando las labores para darlos por extinguidos por completo.

El último en adquirir esta categoría era el de Fasgar. Iniciado el 8 de agosto de este terrible 2025, no ha sido hasta el día 11 de septiembre cuando la Junta lo ha dado por controlado en la aplicación. Las llamas comenzaban a las 17:24 horas de un viernes trágico en el que la pesadilla comenzaba a perfilarse en el término municipal de Murias de Paredes.

El día 14 se vivía el peor momento, con un foco descontrolado que mantenía activo el nivel IGR2 por la cercanía de las llamas a las poblaciones. A falta de las conclusiones finales, todo indica, según la Junta, que la causa probable del inicio de este foco que rápidamente llegó hasta El Bierzo y se unió a otro foco en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano e Igüeña fueron los rayos.

Los rayos, detrás del origen del incendio

Según indica la plataforma de la Junta, hasta 128 medios trabajaron en la extinción de las llamas, entre ellos 27 helicópteros e hidroaviones. Sigue en perimetración, por lo que habrá que esperar para conocer la cifra exacta de hectáreas arrasadas, pero todo indica que será uno de los más devastadores de este verano junto al foco de Castrocalbón.

Actualmente, junto con el incendio de Fasgar-Colinas, siguen en nivel de controlado los focos de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, La Uña, La Baña y Torre de Babia.