La palomina estropea la sombra del parque de San Francisco en León

Excrementos de palomas y otras aves en la zona infantil del parque San Francisco en León y el muro que la separa del resto y hace las funciones de banco.

Una de las reclamaciones que más se escucha en León, y otras poblaciones españolas, es la falta de arbolado en calles e incluso en zonas verdes huérfanas de sombra natural. Este último no es el caso del parque San Francisco, uno de los más frondosos en estas fechas.

Sin embargo, lo que para unos es una ventaja es un problema para otros. El número y tamaño de los árboles hace de este espacio en el centro de la ciudad un lugar perfecto para todo tipo de aves que descansan y se posan en sus ramas. Momentos en los que también se alivian y dejan sus excrementos por el suelo. No es algo demasiado problemático si no te cae encima, si acaba en un pasillo o en el césped, pero sí cuando lo hace en la colorida superficie y algo mullida de la recientemente remozada zona infantil.

Una madre que contactó con Leonoticias alertó sobre la situación que considera peligrosa para los bebés más pequeños que aún gatean y que pueden recoger mucha suciedad. Otros progenitores, ya en el propio parque, expresan su preocupación por una falta de higiene que han comenzado a notar desde hace unas semanas. Algunos comentan que es en septiembre cuando han empezado a observar muchos más excrementos, como la palomina y restos de otras aves. Una mayor afluencia de pájaros que coincide con una nueva siembra de césped en muchos puntos del parque San Francisco, a unas semanas de que el 'Come y Calle' vuelva allí. Con sólo dar un paseo se observa como esas zonas acotadas por una cinta de plástico roja y blanca se ha convertido en una especie de comedero para especies como la paloma.

Más alimento y lugares donde posarse son la mezcla perfecta para que las sombras que proyectan los árboles en los que defecan los pájaros entrañen un riesgo para la limpieza de la ropa de los que buscan ese espacio sin luz solar y para la salud, sobre todo de los más pequeños.

Otros padres comentan que es normal, que «si quieres sombra te arriesgas a que haya pájaros que hagan caca allí» y que las zonas de juego no tienen árboles encima y están libres de excrementos, además de que aseguran que si ven a personal de jardines del Ayuntamiento de León limpiando por la zona. Sobre esto último hay progenitores que piden una limpieza más exhaustiva de la zona dada su utilización por niños pequeños o que se tomen medidas para controlar el número de ejemplares de especies como la paloma para reducir la suciedad.

Queja justificada para unos, problema que debe tener soluciones para otros y situación comprensible para los demás que entienden que «buscando donde cae menos» y «vigilando más» a los pequeños se limita el riesgo.