Cecina, piña o morcilla: las combinaciones de chocolates más novedosas en León

León sigue siendo una provincia profundamente vinculada a la tradición chocolatera. Sin embargo, como ocurre en tantos otros ámbitos, la evolución de la sociedad ha abierto camino a la innovación por parte de los fabricantes, desafiando las fórmulas consagradas con nuevas experiencias sensoriales.

El chocolate a la taza tradicional, icono indiscutible del recetario leonés, mantiene su primacía por el arraigo existente entre generaciones. A pesar de ello, los nuevos públicos reclaman sabores distintos capaces de expandir su horizonte gustativo.

Y, en León, esa exigencia se ha acogido con entusiasmo. Algunos con más riesgo y otros optando por la vía más fácil para conquistar a los diferentes públicos, son muchos los sabores novedosos que destacan en el Día Internacional del Chocolate que se celebra cada 13 de septiembre.

Reinvención en los sabores

La fábrica de chocolates Santocildes, con más de un siglo de trayectoria, constituye un paradigma de equilibrio entre la fidelidad a la tradición y la búsqueda constante de innovación.

Cada año, apuestan por nuevas pruebas respecto a sabores utilizados, aunque siempre «utilizando productos saludables para combinarlos con el cacao», como admiten a leonoticias

La naranja confitada es un fijo en Santocildes a la hora de mezclarlo porque, además, es uno de los más reclamados por los clientes. A ella se unen otras combinaciones como el chocolate con arándanos o, incluso, con miel, este último realizado en colaboración con la Universidad de León para asegurarse de una correcta elaboración.

Una combinación sorprendente

Además, también destacan los chocolates con frutos rojos, arándanos y fresa u otro más llamativos como los de piña y jengibre, para los paladares más exquisitos. Este año, en busca de seguir adaptándose a la nueva moda, será momento de intentar brindarle la oportunidad al chocolate Dubái, que contiene pistacho, otro de los productos más demandados a día de hoy.

Más allá de los propios sabores con los que se puede combinar el chocolate, la innovación no se circunscribe únicamente al terreno dulce. Una muestra es el caso de Rosa María Gutiérrez, de Embutidos Entrepeñas, que presentó a un evento gastronómico un arroz con morcilla y chocolate de la marca, lo que supone una verdadera fusión entre productos de universos gastronómicos aparentemente irreconciliables.

Marca de la casa

Centrando la mirada precisamente en productos autóctonos, otras empresas artesanales como El Arriero Maragato, en Astorga, han optado por darle un vuelco a la tradición conjugando los ingredientes tradicionales del chocolate con la cecina. Un producto que, además, según confirman desde la propia tienda, también es muy apreciado por su público.

En el Museo del Chocolate, también de la localidad maragata, se ofrece una degustación al finalizar la visita, lo que supone la exhibición de algunos productos innovadores.

Allí, además de los típicos sabores de chocolate, chocolate con leche o con almendras, también optan por la miel, la piña, el jengibre o la naranja confitada, entre otros.

Un color especial

Sobresale en ellos, principalmente por su apariencia, el chocolate con color rosado compuesto de cacao rubí que, además, cuenta con un sabor afrutado capaz de convencer a las bocas más curiosas.

De esta forma, León, un territorio marcado por la impronta chocolatera, sobre todo en la zona maragata, se erige hoy en un escenario donde tradición e innovación conviven de manera armónica para amoldarse a las exigencias de los nuevos públicos y seguir conquistando los nuevos paladares.

