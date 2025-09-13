Un leve incendio en la avenida Agustinos de León moviliza a los Bomberos de León El foco ha provocado la movilización de una dotación además de la Policía Local para sofocar las llamas en un solar de la zona

La declaración de un pequeño incendio en la avenida Agustinos de León, a la altura de los talleres Coyanza, cerca del colegio Agustinos de León, ha provocado la movilización de una dotación del Cuerpo de Bomberos de León.

Las llamas en las hierbas presentes en un solar de la zona, a pesar de que aparentemente no revisten mayor gravedad según los medios presentes, han obligado a intervenir a los bomberos.

Al operativo desplegado se ha sumado también la Policía Local para ayudar en las labores de extinción.

Sin motivos especificados hasta el momento en torno al causante, cabe destacar que, en este mismo verano, ya ha habido otro incendio sin mayor peligro en otro solar de la zona.

