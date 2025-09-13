leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camión de bomberos.

Un leve incendio en la avenida Agustinos de León moviliza a los Bomberos de León

El foco ha provocado la movilización de una dotación además de la Policía Local para sofocar las llamas en un solar de la zona

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:59

La declaración de un pequeño incendio en la avenida Agustinos de León, a la altura de los talleres Coyanza, cerca del colegio Agustinos de León, ha provocado la movilización de una dotación del Cuerpo de Bomberos de León.

Las llamas en las hierbas presentes en un solar de la zona, a pesar de que aparentemente no revisten mayor gravedad según los medios presentes, han obligado a intervenir a los bomberos.

Al operativo desplegado se ha sumado también la Policía Local para ayudar en las labores de extinción.

Sin motivos especificados hasta el momento en torno al causante, cabe destacar que, en este mismo verano, ya ha habido otro incendio sin mayor peligro en otro solar de la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 30.000 euros
  2. 2 El programa completo de San Froilán 2025 en León
  3. 3 Detectan «deficiencias reiteradas» en las piscinas climatizadas de León con «riesgo para la salud»
  4. 4 Las redes corrigen a Perico Delgado: «¡Salamanca no es Castilla!»
  5. 5 La residencia universitaria de León que despide tras 21 años a su cocinera Mari: «El comedor no será lo mismo»
  6. 6 La palomina estropea la sombra del parque de San Francisco en León
  7. 7 La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras recibir una paliza en Ribadesella
  8. 8 Atropellan a una mujer de 35 años en León
  9. 9 Los niños de una calle de Ponferrada que fueron amigos para siempre
  10. 10 Herido un ciclista de 56 años tras caerse en la Candamia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un leve incendio en la avenida Agustinos de León moviliza a los Bomberos de León

Un leve incendio en la avenida Agustinos de León moviliza a los Bomberos de León