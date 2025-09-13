Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 30.000 euros Las oportunidades inmobiliarias en septiembre siguen siendo uno de los mejores atractivos para leoneses y turistas que buscan un cambio

Lucía Gutiérrez León Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:14 Comenta Compartir

La vuelta al pueblo sigue ganando puntos en la provincia de León. Cada vez más personas, llegadas de distintos puntos del país, buscan en el entorno rural una segunda residencia, un lugar para disfrutar de escapadas o incluso para comenzar una nueva vida lejos del bullicio urbano.

El mercado inmobiliario rural ofrece oportunidades muy atractivas y, en plataformas especializadas como León de Pueblo, se pueden encontrar viviendas a precios muy asequibles. Algunas de ellas, incluso por apenas 30.000 euros.

Zona: Páramo Valdevimbre: Casa con patio y reforma iniciada Precio: 30.000 € Referencia: 3272

Ubicada a tan solo 25 kilómetros de León, esta casa de dos plantas cuenta con unos 120 m² distribuidos en dos habitaciones, salón-cocina, baño y una estancia abuhardillada.

Ampliar Vivienda con referencia 3272 en su web.

Dispone además de un bonito patio de 80 m² con barbacoa de obra. La reforma ya está comenzada, aunque aún no se ha terminado, lo que permite adaptarla al gusto del comprador.

Zona: Páramo y Ribera Villarejo de Órbigo: Casa amplia con terraza y patio Precio: 30.000 € Referencia: 3353

A 40 kilómetros de León, en un pueblo tranquilo cerca de Hospital de Órbigo, se encuentra esta vivienda de dos plantas y 320 m².

Ampliar Vivienda con referencia 3353.

Tiene dos habitaciones, salón, cocina y baño en la planta baja; y tres habitaciones y otro baño en la superior. Además, dispone de un patio de 40 m², entrada para vehículos y terraza en la segunda planta.

Zona: Sobarriba Navafría: Tradicional casa de pueblo para rehabilitar Precio: 25.000 € Referencia: 3093

A solo 14 kilómetros de León, esta casa centenaria conserva todo el encanto rural y ofrece 200 m² construidos, con dos habitaciones, sala de estar, cocina, bodega, garaje y un pequeño patio interior.

Ampliar Vivienda con referencia 3093.

Incluye la posibilidad de adquirir una huerta cercana a la vivienda. Es ideal para una rehabilitación integral y para quienes buscan una casa con personalidad.