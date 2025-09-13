La Cultural cierra definitivamente la plantilla con el fichaje de un central El conjunto de Raúl Llona ha anunciado la incorporación de un nuevo zaguero que sirve para concluir definitivamente el mercado de traspasos

Punto y final, ahora sí, al mercado de fichajes de la Cultural. Se ha alargado más de la cuenta, después de que cerrara la ventana de traspasos hace doce días, pero las circunstancias han obligado a ello.

El conjunto culturalista ha anunciado la llegada de Tomás Ribeiro, defensa central portugués de 26 años que llega a León para apuntalar la única posición que faltaba por acabar de reforzar a estas alturas.

Trayectoria en Portugal

El zaguero zurdo ha desempeñado la gran mayoría de su trayectoria en Portugal, su país, pasando por equipos como el Farense -del que salió este mismo mes de junio- o el Vitoria Guimaraes. También suma experiencia en Suiza, tras enfundarse la elástica del Grasshoppers.

Con su llegada, Raúl llona contará con al menos cinco centrales puros como son Quique fornos, Eneko Satrústegui, Matía Barzic, Rodri Suárez y el propio Tomás Ribeiro, además de la posibilidad de que Roger Hinojo pueda partir también desde el centro de la zaga.

El club leonés, horas después de partir hacia Santander para el enfrentamiento de este domingo, ha anunciado al jugador, que se incorporará ya a la disciplina culturalista en busca de ser uno más desde este momento para ayudar en una competición que exige el mayor ritmo.

