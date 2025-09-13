Detectan «deficiencias reiteradas» en las piscinas climatizadas de León con «riesgo para la salud» La resolución del Procurador del Común, tras la denuncia formulada por un trabajador municipal, reclama solventar los problemas y revisar los controles sanitarios

Rubén Fariñas León Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:13 Comenta Compartir

El Procurador del Común ha dado la razón a la denuncia que usuarios y trabajadores de las piscinas climatizadas de León hicieron el pasado año 2024. La resolución del defensor del pueblo recoge una por una las deficiencias y cuestiona las condiciones sanitarias que presentan los tres vasos públicos de titularidad municipal.

La queja que recogía Tomás Quintana hablaba de «deficiencias en el control sanitario del aire y de la temperatura ambiente» en el Estadio Hispánico, La Palomera y Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. En ellas había un ambiente térmico «inadecuado», con niveles de humedad «elevados» y «deficiencias» en el funcionamiento de los equipos. Todo ello afectaba al confort y era potencialmente peligroso para su salud. También se ponía en duda la fiabilidad de los equipos de medición utilizados por el Ayuntamiento de León y la falta de visibilidad de las medidas correctoras.

Desde el Procurador del Común se solicitaron informes al Ayuntamiento y a la Consejería de Sanidad de la Junta, como autoridad sanitaria competente en el control de estas instalaciones, y se adjuntaron las actuaciones realizadas por los Servicios Oficiales Farmacéuticos de la Dirección General de Salud Públicas, recogidos durante los ejercicios 2023 y 2024. En este periodo hubo «múltiples inspecciones», algunas motivadas por las más de 3.000 quejas, y se enumeraban las «deficiencias higiénico-sanitarias» detectadas, los plazos otorgados para subsanarlas y las medidas correctoras impuestas, así como sanciones por no corregir esta situación.

El informe emitido por la Junta recoge «deficiencias reiteradas» entre las que destacan una inadecuada ventilación de los recintos, el mal estado del sistema de climatización, la presencia de humedades y óxidos, la aparición de hongos en duchas y playas, la falta de registros de mantenimiento, el uso de sensores sin calibrar, la escasa fiabilidad de los equipos de control y la ausencia de personal de limpieza durante todo el periodo de apertura de las instalaciones. Dichos problemas, a juicio del procurador, «no pueden considerarse meras incidencias», y afirma que pueden suponer «un riesgo para la salud de las personas» por la proliferación de microorganismos, agravar patologías respiratorias y afectar al confort térmico.

El procurador habla de «exigencia legal»

Por su parte, el Ayuntamiento de León reconocía que «en algunos momentos» ha existido un ambiente interior «poco confortable», aunque sin superar, en general, los límites legales. Además, apuntaban que se realizan «dos controles diarios de los parámetros de calidad del agua y el aire» y que dicha información es pública, además de contar con personal responsable

Especialmente preocupante era la situación de La Palomera donde se habían incoado expedientes sancionadores por las autoridades sanitarias y cuya climatización fue sustituida por completo. Dicho vaso se encuentra en estos momentos cerrado permanentemente y se están realizando las obras de construcción de un remodelado edificio.

Ampliar Obras en la piscina de La Palomera. Guillermo Díez

Sin embargo, este cierre ha llevado a incrementar «de forma evidente» la presión sobre Hispánico y Salvio Barrioluengo -este último también cerrado en las últimas fechas por mantenimiento-. Al respecto, el Procurador del Común objeta que esta situación «puede agravar los problemas de ventilación, confort térmico y sobreocupación».

Quintana sella un documento en el que insiste en que el mantenimiento en condiciones higiénico-sanitarias óptimas «no solo es un deber» del Ayuntamiento de León, sino una «exigencia legal» para prevenir riesgos para la salud pública. También apunta que muchas actas aportadas en el expediente insisten en la insuficiente dotación de personal en horario de apertura de la instalación.

Por todo ello exige la corrección de todas las deficiencias descritas y revertir la falta de información visible sobre las actuaciones acometidas para revertir la situación. «La posible persistencia de condiciones ambientales inadecuadas compromete el cumplimiento de las obligaciones municipales en la prestación del servicio». E insta en su resolución a adoptar «de forma inmediata» medidas que permitan reforzar el mantenimiento de la climatización, ventilación y control ambiental de las piscinas cubiertas; que se revise y actualice el protocolo de autocontrol sanitario; y que se garantice el personal suficiente y la información sobre las mediciones ambientales.

Obras en el Salvio Barrioluengo La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León ha aprobado sacar a licitación un importante proyecto de mejora de la piscina climatizada del Polideportivo Salvio Barrioluengo, concretamente la renovación de su cubierta, lo que supondrá una inversión de 220.000 euros. Con ello, el Consistorio de la ciudad pretende mejorar las instalaciones deportivasresolviendo las deficiencias actuales que presenta en concreto esta infraestructura y dando respuesta con ello a las demandas de sus usuarios. Las obras comenzarán con el desmontaje de los paneles de la cubierta, de los cuales se reutilizarán aquellos que se encuentren en buen estado y se sustituirán los que presenten faltas. Además, eliminarán el aislamiento actual y aplicarán una barrera de vapor líquida más eficiente para el funcionamiento de este tipo de instalaciones acuáticas.