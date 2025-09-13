Galicia desmiente perjudicar al Camino de Santiago en León: «No hay que generar enfrentamientos» La Axencia Galega de Turismo niega haber promovido «recorridos cortos de peregrinación» y admite la necesidad de «impulsar la coordinación de actuaciones» entre comunidades

Sábado, 13 de septiembre 2025

El Camino de Santiago ha vivido un verano complicado en la provincia de León fruto de los incendios que asolaron la provincia y obligaron a cortar un tramo del recorrido entre Astorga y Ponferrada durante parte del mes de agosto.

A esto se suma, por otro lado, la queja de Miguel Pérez, presidente del Camino Francés Federación, de que «la publicidad de la Xunta de Galicia ha llevado a muchos peregrinos a optar por hacer simplemente los últimos 100 kilómetros» de la travesía a la ciudad gallega.

La respuesta desde Galicia

Una queja a la que ha querido responder la Axencia de Turismo de Galicia junto con la Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo. Desde la comunidad vecina, muestran su preocupación por las declaraciones realizadas, dejando claro desde el primer momento que «ningún organismo ha hecho publicidad o promoción de los recorridos cortos de peregrinación».

De hecho, admiten que «no es de nuestro interés el promover una peregrinación que comience en Galicia». «El Gobierno de Galicia, de hecho, no promociona de forma directa y programada, a través de campañas de publicidad, el Camino de Santiago y mucho menos su recorrido en Galicia. Siempre hemos considerado que la decisión de peregrinar es exclusiva del peregrino y que nuestra obligación es preparar nuestro territorio para darle la hospitalidad y acogida que merece», reconocen.

Basan su tesis en inversiones importantes como la de «la mejora y mantenimiento de los más de 1700 kilómetros de itinerarios jacobeos oficiales en Galicia», además de afirmar que «la mejor publicidad que podemos hacer es el cuidado del Camino y la atención al peregrino».

El compromiso con el camino de Santiago

Desde su posición, Galicia manifiesta su firme compromiso «con el desarrollo conjunto del Camino de Santiago no sólo en España sino en los 29 países europeos por los que discurren los más de 80.000 kilómetros de itinerarios jacobeos» y muestra de ello es que «Galicia preside desde hace tres años la Federación Europea del Camino de Santiago, operadora para el Consejo de Europa del primer itinerario cultural Europeo».

Por otro lado, desde la Axencia Galega de Turismo expresan que «no es conveniente intentar generar enfrentamientos entre los intereses de Castilla y León y Galicia, si no que debemos impulsar la coordinación de actuaciones, la implicación común entre territorios, administraciones y sociedad civil en aras de una mejor experiencia xacobea».

Sobre los datos, a los que se refirió Miguel Pérez advirtiendo de «una bajada del 20% de peregrinos españoles» frente al mantenimientos en los datos de extranjeros, desde Galicia también han querido matizarlo ofreciendo sus propios datos.

Los datos procedentes de Galicia

«En 2023 el porcentaje de peregrinos españoles sobre el total de nacionalidades, en el mes de agosto, fue del 64,40%, en el 2024 del 65,53% y en 2025 del 65,65%. Es decir, hay un incremento del 0,12% este año en afluencia de peregrinos españoles en agosto. Estos datos -que son públicos- proceden de la Oficina de Atención al Peregrino del Cabildo de la catedral de Compostela», reconocen.

Como conclusión, y dejando claro su intención de evitar «polémicas baldías que en poco ayudan a los peregrinos y las comunidades que les dan hospitalidad», mantienen una posición en la que les parece esencial «clarificar unas declaraciones que no se ajustan a la verdad ni a la realidad del Camino de Santiago y su gestión desde Galicia».