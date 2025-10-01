Las noticias imprescindibles del miércoles 1 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:12 Compartir

1 El pueblo más pequeño de León urbaniza su plaza Mayor con 173.000 euros y césped artificial

El pueblo más pequeño de la provincia, con tan sólo 35 habitantes censados, se pone de gala con 173.000 euros para urbanizar la plaza Mayor y la calle Torrejón. Unas obras que llevarán a cabo gracias al plan Provincial de Cooperación Municipal 24/25 y que ya han salido a licitación.

2 Dos detenidos por cultivo de 35 plantas de marihuana en un pueblo de León

La Guardia Civil de Puebla de Lillo ha detenido a dos personas tras localizar en un paraje de ese término municipal tres plantaciones de marihuana con una aprehensión total de 35 plantas.

3 Invitan a los leoneses a pasar el festivo de San Froilán en un centro comercial de Valladolid

Para muchos leoneses, el 23 de abril, festivo autonómico por el Día de Villalar, se ha convertido en 'San Ikea', una forma graciosa de festejar el día de Castilla y León fuera de la comunidad.

4 La demanda desborda las visitas culturales al cementerio de León: plazas completas a los minutos de abrirse la inscripción

Leoneses denuncian que es «imposible» conseguir un pase para las visitas teatralizadas al camposanto leonés y Serfunle trabaja en «darle una vuelta» al programa para «satisfacer a todos».

5 Dos mercados tradicionales y un concierto para comenzar octubre de fiesta

Las fiestas de San Froilán 2025 avanzan en León y se aproximan los días grandes. De momento, estas son las actividades para este miércoles que da comienzo a octubre.

6 LaLiga denuncia cánticos de ambas aficiones en Zorrilla

LaLiga ha denunciado hasta ocho cánticos diferente que se produjeron durante el partido de este domingo en el estadio José Zorrilla entre Real Valladolid y Cultural.

7 El fuego calcina por completo un coche que comenzó a arder en una carretera nacional de León

El incendio de un vehículo en plena carretera nacional en la provincia de León moviliza a los bomberos de la Diputación. Ocurría la tarde del martes 30 de septiembre cuando, sobre las 19:50 horas, la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando de las llamas que salían de un turismo que circulaba por la N-630.

8 Denuncian el trato «xenófobo» y la conversión en «gueto» de la pedanía de Armunia

La paciencia de Armunia ha llegado a su límite. «No somos el patio trasero de León», ha denunciado su junta vecinal. La pedanía de más de 5.000 habitantes ha denunciado la situación que vive un barrio «abandonado» donde se están vulnerando derechos constitucionales como los principios de igualdad, prohibición de arbitrariedad u obligación de suficiencia económica.

9 Estos son los domingos y festivos que abrirá el comercio leonés en 2026

El Consejo de Comercio de Castilla y León dio luz verde hoy al calendario de apertura de domingos y festivos para 2026, que se compone de diez días, con el 4 y el 11 de enero (Navidad y el inicio de las rebajas de invierno); el 2 de abril (Jueves Santo); 28 de junio y el 5 de julio (inicio del periodo de rebajas estival); 15 de agosto (sábado); y el 8, 13, 20 y 27 de diciembre (campaña de Navidad).

10 Sin banco de ADN para los represaliados por el franquismo: «Hay que identificarlos y enterrarnos dignamente»

La ARMH, presidida por el nieto del primer exhumado identificado genéticamente en España que era uno de 'los 13 de Priaranza', acusa al Gobierno de «falta de transparencia» al contabilizar el número de cuerpos exhumados en fosas pero no el de los identificados.

Temas

Las noticias imprescindibles del día