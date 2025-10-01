leonoticias - Noticias de León y provincia

Promocional del centro comercial en redes sociales.

Invitan a los leoneses a pasar el festivo de San Froilán en un centro comercial de Valladolid

Siguiendo la moda del Ikea de Asturias, con el día de Villalar, RÍO Shopping hace lo propio para este 6 de octubre

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:16

Para muchos leoneses, el 23 de abril, festivo autonómico por el Día de Villalar, se ha convertido en 'San Ikea', una forma graciosa de festejar el día de Castilla y León fuera de la comunidad.

Tal ha sido la fama alcanzada que el área comercial del Parque Principado -Oviedo-, donde se ubica la tienda más cercana a León de la marca sueca, lanza cada año promociones y paga el peaje de la autopista del Huerna a aquellos que hagan compras en este establecimiento.

Tirando de ese hilo, y tras la tensa semana previa al Real Valladolid-Cultural y el hashtag #niuneuroenpucela que promovieron algunos leoneses en redes sociales, mientras que en el lado contrario recordaban cómo muchos acudían al principal centro comercial de Valladolid muchos fines de semana, este establecimiento ha lanzado una campaña promocional dirigido a León.

RÍO Shopping ha diseñado un anuncio dirigido a los leoneses con motivo de las fiestas de San Froilán. El próximo lunes 6 de octubre es jornada no laborable en León capital y muchas localidades del alfoz -al pasarse la festividad del domingo-.

¡Feliz día de San Froilán!

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid o, mejor dicho, que RÍO Shopping está en Valladolid y allí es jornada laborable, el centro comercial se ha adelantado para celebrar esta fiesta cien por cien leonesa.

«¡Feliz día de San Froilán! El 6 de octubre es festivo en León ¡pero RÍO Shopping abre!», recoge en redes sociales en un mensaje publicitario dirigido a los leoneses.

Muchos dispositivos han empezado a recibir ese mensaje en Instagram, en un anuncio que tiene como diana posible público que entre sus intereses tengan las compras y vivan en León.

Te puede interesar

