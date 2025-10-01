El pueblo más pequeño de León urbaniza su plaza Mayor con 173.000 euros y césped artificial
También se contempla en la obra la pavimentación de una de las calles de la localidad
Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:15
El pueblo más pequeño de la provincia, con tan sólo 35 habitantes censados, se pone de gala con 173.000 euros para urbanizar la plaza Mayor y la calle Torrejón. Unas obras que llevarán a cabo gracias al plan Provincial de Cooperación Municipal 24/25 y que ya han salido a licitación.
Las zonas objeto de mejora son viales sin pavimentar, en los que se proyectan distintos tratamientos -uno de carácter peatonal para la plaza y otro en zahorra y aceras para la calle-.
El contrato ha salido a licitación con un valor estimado de 142.741 euros, que hacen un total de 172.716 euros. Desde el Ayuntamiento de Escobar de Campos esperan que la obra empiece el 3 de noviembre y que cuente con un plazo de ejecución de cinco meses. El plazo para presentar las ofertas estará abierto hasta el 22 de octubre y se regirá por el criterio de precio más bajo la adjudicación de la obra.
Flores y césped artificial
Del proyecto y la memoria de urbanización presentadas por el arquitecto se desgrana que la plaza contará con una zona de pavimento peatonal de hormigón impreso con moldes de goma y otra zona con pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris.
Además se pide la colocación de un banco con respaldo recto y una longitud de 1,80 metros; así como una papelera de forma tronco-prismática invertida.
Se colocará también en la plaza una fuente accesible con cuerpo de acero galvanizado en caliente termolacado color; con dos piletas de acero inoxidable a diferente altura y dos grifos de acero inoxidable con pulsadores temporizadores a mano.
Dentro de los elementos ornamentales, también se colocaran magnolias y césped artificial sintético de alta resistencia al desgaste.
