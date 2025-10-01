leonoticias - Noticias de León y provincia

Un mural en las inmediaciones de la plaza Mayor.

El pueblo más pequeño de León urbaniza su plaza Mayor con 173.000 euros y césped artificial

También se contempla en la obra la pavimentación de una de las calles de la localidad

I. Santos

I. Santos

León

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:15

El pueblo más pequeño de la provincia, con tan sólo 35 habitantes censados, se pone de gala con 173.000 euros para urbanizar la plaza Mayor y la calle Torrejón. Unas obras que llevarán a cabo gracias al plan Provincial de Cooperación Municipal 24/25 y que ya han salido a licitación.

Las zonas objeto de mejora son viales sin pavimentar, en los que se proyectan distintos tratamientos -uno de carácter peatonal para la plaza y otro en zahorra y aceras para la calle-.

El contrato ha salido a licitación con un valor estimado de 142.741 euros, que hacen un total de 172.716 euros. Desde el Ayuntamiento de Escobar de Campos esperan que la obra empiece el 3 de noviembre y que cuente con un plazo de ejecución de cinco meses. El plazo para presentar las ofertas estará abierto hasta el 22 de octubre y se regirá por el criterio de precio más bajo la adjudicación de la obra.

Flores y césped artificial

Del proyecto y la memoria de urbanización presentadas por el arquitecto se desgrana que la plaza contará con una zona de pavimento peatonal de hormigón impreso con moldes de goma y otra zona con pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris.

Plano cómo será la plaza de Escobar de Campos.

Además se pide la colocación de un banco con respaldo recto y una longitud de 1,80 metros; así como una papelera de forma tronco-prismática invertida.

Se colocará también en la plaza una fuente accesible con cuerpo de acero galvanizado en caliente termolacado color; con dos piletas de acero inoxidable a diferente altura y dos grifos de acero inoxidable con pulsadores temporizadores a mano.

Dentro de los elementos ornamentales, también se colocaran magnolias y césped artificial sintético de alta resistencia al desgaste.

Te puede interesar

