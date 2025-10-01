LaLiga denuncia cánticos de ambas aficiones en Zorrilla La afición local se dirigió a los leoneses hasta en tres ocasiones con el cántico 'P*** Cultural' y los culturalistas hicieron lo propio en dos ocasiones con cánticos de 'P*** Pucela'

Dani González León Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:50 Comenta Compartir

LaLiga ha denunciado hasta ocho cánticos diferente que se produjeron durante el partido de este domingo en el estadio José Zorrilla entre Real Valladolid y Cultural.

El encuentro, que acabó con un triunfo por 0-1 para los leoneses en el estreno del 'Cuco' Ziganda en el banquillo culturalista, no registró grandes incidentes en los prolegómenos, pero el informe de LaLiga sí recoge ocho cánticos que han sido denunciados.

Por parte de la afición local, LaLiga ha anotado la presencia del cántico 'P*** Cultural' en tres ocasiones: cinco minutos antes del inicio del encuentr, en el munto 72 y tres minutos después de finalizar el partido. También se registraron dos cánticos contra Édgar Badía bajo el lema 'eh, cabrón' y uno más de 'písalo, písalo' cuando un jugador culturalista estaba en el suelo. Todos estos cánticos, según LaLiga, se registraron en la grada de animación de Zorrilla.

También se anotaron dos cánticos para su pertinente denuncia en el sector de la afición culturalista. En ambos casos, el cántico decía 'P*** Pucela' tanto cinco minutos antes del inicio del partido como tres minutos después de su finalización.