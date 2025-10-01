leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Afición de la Cultural en el José Zorrilla. Rodrigo Jiménez

LaLiga denuncia cánticos de ambas aficiones en Zorrilla

La afición local se dirigió a los leoneses hasta en tres ocasiones con el cántico 'P*** Cultural' y los culturalistas hicieron lo propio en dos ocasiones con cánticos de 'P*** Pucela'

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:50

LaLiga ha denunciado hasta ocho cánticos diferente que se produjeron durante el partido de este domingo en el estadio José Zorrilla entre Real Valladolid y Cultural.

El encuentro, que acabó con un triunfo por 0-1 para los leoneses en el estreno del 'Cuco' Ziganda en el banquillo culturalista, no registró grandes incidentes en los prolegómenos, pero el informe de LaLiga sí recoge ocho cánticos que han sido denunciados.

Por parte de la afición local, LaLiga ha anotado la presencia del cántico 'P*** Cultural' en tres ocasiones: cinco minutos antes del inicio del encuentr, en el munto 72 y tres minutos después de finalizar el partido. También se registraron dos cánticos contra Édgar Badía bajo el lema 'eh, cabrón' y uno más de 'písalo, písalo' cuando un jugador culturalista estaba en el suelo. Todos estos cánticos, según LaLiga, se registraron en la grada de animación de Zorrilla.

También se anotaron dos cánticos para su pertinente denuncia en el sector de la afición culturalista. En ambos casos, el cántico decía 'P*** Pucela' tanto cinco minutos antes del inicio del partido como tres minutos después de su finalización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un nuevo tramo de muralla en León oculto durante más de un siglo
  2. 2 Las llamas se ceban con una planta de reciclaje de León que ardió toda la noche
  3. 3 La asistenta de un anciano retira 10.000 euros de su cuenta tras hacerse con sus claves
  4. 4 Vuelca con su coche de madrugada tras salirse de la vía en una carretera provincial de León
  5. 5 Invitan a los leoneses a pasar el festivo de San Froilán en un centro comercial de Valladolid
  6. 6 El pueblo más pequeño de León urbaniza su plaza Mayor con 173.000 euros y césped artificial
  7. 7 Mata a rastrillazos a una gata en Cacabelos y se atrinchera en su casa
  8. 8 Dos detenidos por cultivo de 35 plantas de marihuana en un pueblo de León
  9. 9 Las Peñas de San Froilán vuelven a León el 11 de octubre, pero con varias restricciones
  10. 10 La demanda desborda las visitas culturales al cementerio de León: plazas completas a los minutos de abrirse la inscripción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias LaLiga denuncia cánticos de ambas aficiones en Zorrilla

LaLiga denuncia cánticos de ambas aficiones en Zorrilla