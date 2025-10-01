Dos detenidos por cultivo de 35 plantas de marihuana en un pueblo de León Se les imputa un presunto delito contra la Salud Pública

Imagen de la Guardia Civil en la incautación de las plantas.

Leonoticias León Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:32

La Guardia Civil de Puebla de Lillo ha detenido a dos personas tras localizar en un paraje de ese término municipal tres plantaciones de marihuana con una aprehensión total de 35 plantas.

En el marco de las investigaciones que lleva a cabo la Guardia Civil para la erradicación del cultivo de esta droga, a finales del pasado mes de septiembre se tuvo conocimiento de la existencia de tres plantaciones «outdoor» ilegal de cannabis distantes unos 40 metros entre una y otra, en una zona rural muy amplia, y escondidas entre mucha maleza para dificultar su emplazamiento.

Realizadas diversas gestiones e indagaciones, y una vez recopilados los indicios suficientes incriminatorios, se procedió - previa autorización de la autoridad judicial – al decomiso de un total de 35 plantas de marihuana y a la detención de dos varones como presuntos autores de un delito contra la Salud Pública (cultivo o elaboración de marihuana).

Ampliar Plantas incautadas por la Guardia Civil.

Detenidos, diligencias y efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción, número 1, de Cistierna.