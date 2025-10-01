La demanda desborda las visitas culturales al cementerio de León: plazas completas a los minutos de abrirse la inscripción Leoneses denuncian que es «imposible» conseguir un pase para las visitas teatralizadas al camposanto leonés y Serfunle trabaja en «darle una vuelta» y satisfacer a todos

Ana G. Barriada León Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:00 | Actualizado 11:23h.

Otro año sin poder realizar la visita cultural al cementerio de León por la imposibilidad de conseguir una de las plazas ofertadas. Es lo que le ha ocurrido a varios leoneses que este miércoles 1 de octubre desde las 10:00 horas de la mañana abrían en ordenador para apuntarse a la actividad que organiza Serfunle para los días 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre.

La página web habilitada para conseguir plaza para uno de los cinco pases diarios que entre las 19:30 y las 22:00 horas se ofertaban registraba un nutrido número de usuarios y algunos de ellos que no han podido acceder hasta cinco minutos después de abrirse el plazo se han encontrado con la palabra 'completo' para todas las sesiones.

Este 2025 es la séptima edición de este programa de Rutas Culturales en el Cementerio de León que bajo el título 'Que la tierra te sea leve' ofrece a los visitantes una experiencia en la que conocer de primera mano a los personajes ilustres que descansan en el camposanto leonés y realizar un recorrido a la par por la historia de la provincia.

Aunque se organizan cinco pases diarios durante cinco días para grupos con 650 plazas disponibles, lo cierto es que no es el primer año que la protesta de muchos leoneses resuena por no lograr una de las plazas a los minutos de abrirse las inscripciones.

«De traca», «tongazo» y «vergüenza»

«De traca, a las 10:05 todo completo. Otra vez como el año pasado, no me lo puedo creer», denuncia un leonés, que ve «imposible» que en cinco minutos se agoten las 600 plazas disponibles. Las redes sociales también han sido escenario de la protesta con usuarios hablando de «tongazo» y «vergüenza».

Menudo tongazo las rutas culturales del cementerio de León . Desde las 10 conectada , no carga la página y a las 10:07 sale esto , es una vergüenza .

Siempre todo es para los amiguetes y los enchufados del alcaldín .@leonoticias_ @LeonAyto @diariodeleon pic.twitter.com/WfTaxogx3B — la chica de ayer 💙💚 (@chicadeayer1972) October 1, 2025

Las personas que hayan conseguido una de las plazas podrán disfrutar de la experiencia en la que los grupos recorrerán las tumbas, panteones y mausoleos de algunos de los personajes más ilustres de la ciudad.

Serfunle trabaja en «darle una vuelta» a la actividad para llegar a todos

Serfunle, organizadora del evento, es consciente de la alta demanda que exite entre los leoneses que quieren participar en estas rutas. Como explica Fernando Salguero, su gerente, la reserva de plazas se ha «desbordado» como los años previos y a los cinco minutos las 650 entradas se han agotado.

La actividad desde hace siete años ha ido «cogiendo auge» y desde Serfunle son conscientes de que «hay que darle una vuelta para que queden contentos los 650 que consiguen plaza y los otros tantos que no lo logran y quedan insatisfechos».

Las limitaciones de espacio y personal son los principales retos para que las visitas culturales que se organizan con motivo de la cercanía de Todos los Santos se puedan ampliar, aunque Salguero confirma la «necesidad» de pensar algún plan para «que todos los leoneses que quieran disfrutar del evento puedan hacerlo».