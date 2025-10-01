Denuncian el trato «xenófobo» y la conversión en «gueto» de la pedanía de Armunia La junta vecinal pide informes al Consultivo y a Cuentas para emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de León que destina el 0,058% del presupuesto al barrio

Rubén Fariñas León Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:22 Comenta Compartir

La paciencia de Armunia ha llegado a su límite. «No somos el patio trasero de León», ha denunciado su junta vecinal.

La pedanía de más de 5.000 habitantes ha denunciado la situación que vive un barrio «abandonado» donde se están vulnerando derechos constitucionales como los principios de igualdad, prohibición de arbitrariedad u obligación de suficiencia económica.

El pedáneo José Luis Moreno ha cedido la palabra al tesorero Jacinto Farto para protestar por el «trato desigual» reflejado en el último presupuesto del Ayuntamiento de León. De los 162 millones de euros, Armunia recibirá 94.209 euros, un 0,058% del total, y sin contar con partidas nominativas en infraestructuras, cultura o servicios. Una «infrafinanciación escandalosa» que les lleva a compararlo con lo que reciben sus homólogas Oteruelo y Trobajo del Cerecedo, con una partida 15 y 19 veces más alta por habitante.

Todo ello no se ve como un error, sino que se entiende como «trato xenófobo», por parte del equipo de gobierno de José Antonio Diez, por «discriminar» a un territorio diverso étnica y culturalmente. Como ejemplo ponen la inversión de 900.000 euros para un juego infantil en el barrio de La Lastra y lo comparan con «el gueto» en el que se ha convertido Armunia con sus parques abandonados y sus infraestructuras oxidadas.

La pedanía ha anunciado el inicio de las primeras acciones institucionales, que darán paso a las legales, y ha solicitado al Consejo Consultivo un dictamen sobre «la falta de equidad» y requerirá al Consejo de Cuentas la fiscalización del presupuesto del Ayuntamiento de León. Con ello esperan una revisión del convenio entre Armunia y León que acoja criterios «proporcionales» y garantice que los equipamientos o el acceso a la cultura. De no cambiar esta situación, se reservan el derecho a acudir a altas instituciones e iniciar movilizaciones vecinales.

El abandono de la pedanía

En los dos años que esta junta vecinal llega en Armunia -en 2023 se cambió del Partido Socialista al Partido Popular- garantizan que solo los concejales de Participación Ciudadana, Álvaro Pola, y el de Limpieza, Jon Ander Fernández, han visitado el barrio. El resto «no atiende ni a los escritos», a pesar de que, recuerdan, son parte de León.

Ya han acudido al Procurador del Común y a las consejerías de Presidencia y Medio Ambiente para actuar ante «servicios deficientes» y ante la pasividad del Ayuntamiento.

Entre las necesidades ponen el foco en un polideportivo «en ruina» con ventanas tapadas con ladrillos o pistas que carecen de condiciones para la práctica deportiva, algo que rechazó un informe presentado por un técnico municipal ante «un escaso uso y demanda». También piden arreglo de calles o instalación de riegos en jardines, así como una acera que conecte con el Cementerio. «En Pablo Neruda nos quitaron unos columpios porque estaban mal y no los han vuelto a poner porque al otro lado de la carretera hay un parque». Otros ejemplos son el asfaltado «que duró cuatro días» en la calle Legión o el pipicán con hierbas «de hasta medio metro». Por último reclaman contenedores porque «ninguno funciona» y temen que la reposición llegue «desde los viejos de León, que serán los que renueven».