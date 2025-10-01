leonoticias - Noticias de León y provincia

Bomberos del Sepeis sofocan las llamas en el coche. Diputación de León

Las llamas calcinan por completo un coche que comenzó a arder en una carretera nacional de León

Bomberos de Cistierna acudieron a sofocar el incendio que ha dejado el vehículo siniestro total

A.G.B

A.G.B

León

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:52

El incendio de un vehículo en plena carretera nacional en la provincia de León moviliza a los bomberos de la Diputación.

Ocurría la tarde del martes 30 de septiembre cuando, sobre las 19:50 horas, la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando de las llamas que salían de un turismo que circulaba por la N-630.

En concreto, el turismo siniestrado se encontraba en el kilómetro 90 de la vía, en el término municipal de Villamanín.

Una dotación de bomberos del parque del Sepeis en Cistierna acudía al lugar, así como Guardia Civil de Tráfico, para controlar la situación y sofocar las llamas que calcinaban por completo el turisimo dejando solo su esqueleto.

No hay que lamentar daños personales y no fue necesario movilizar ninguna asistencia sanitaria.

