Las noticias imprescindibles de este miércoles 3 de diciembre en León

1 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados

Los médicos de León, al igual que los de toda España, están llamados los días 9, 10, 11 y 12 a la huelga. El motivo, la lucha que desde hace años mantienen los sindicatos médicos con el Ministerio de Sanidad con la reforma del Estatuto Marco como eje de los desencuentros y que para la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) supone un retroceso en los derechos laborales del colectivo médico.

2 Julián, el minero vadiniense al que falló uno de sus cinco hijos

Padecía algunos de los problemas de salud más clásicos que la mina ha provocado en esta provincia. Al tajo le había dedicado muchos años y ahora disfrutaba de la jubilación en su humilde pueblo de apenas 20 habitantes. Julián padecía silicosis, problemas articulares de columna y caminaba sujetado por una muleta. A ello sumaba un sobrepeso que le hacía fatigarse al mínimo esfuerzo y había sido operado de cadera en julio en 2023.

3 ¿Reconoces estos platos y postres típicos de León?

¿Crees conocer todos los secretos del mundo culinario leonés? Hoy pondremos a prueba tu paladar… ¡y tu mente! Desde ingredientes hasta la elaboración de los platos tradicionales y técnicas de cocina, cada pregunta es un bocado de conocimiento. ¿Te atreves?

4 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»

El posible aplazamiento de Verifactu hasta 2027 ha provocado un profundo malestar entre los autónomos leoneses, especialmente entre quienes ya habían adquirido programas de facturación, actualizaciones o suscripciones anuales para adaptarse a la normativa que debía ser obligatoria en 2026. La noticia saltó este martes, 2 de noviembre, dejando desorientado a un sector que ya estaba preparado para el cambio.

5 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches

La Policía Nacional y la UME suspenden la búsqueda de Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella. Los agentes levantan el dispositivo al no apreciar indicios de los dos vehículos que intentaban localizar.

6 Acuerdo entre Ayuntamiento y vecinos para la venta forzosa de Bodegas Armando tras décadas de abandono

Después de años de abandono y visibles denuncias vecinales, las históricas Bodegas Armando, situadas en el Paseo de Salamanca de León, avanzan hacia una solución definitiva. El edificio, deteriorado y convertido en un foco de insalubridad y riesgo -con presencia de okupas, ratas, incendios, desprendimientos de cascotes e incluso restos de amianto- será objeto de venta forzosa tras un acuerdo alcanzado hoy entre vecinos y Ayuntamiento.

7 Se tala por completo un gran árbol en un parque de León

Uno de los árboles más grandes del paseo que conecta la calle de Santa Nonia con la avenida de la Independencia en León ha sido talado durante esta semana. El lunes 1 de diciembre, a primera hora de la mañana, se recibía un aviso sobre una rama que podría entrañar peligro para los numerosos peatones que transitan por esta zona verde cercana a instalaciones concurridas como la Biblioteca Municipal y, sobre todo, Correos, el Conservatorio y, en estas fechas, las atracciones infantiles.

8 Alerta por nieve en León: sube la cota pero con más espesor

El invierno ha llegado para quedarse y no da tregua en León. Aunque en gran parte de la provincia lo único que llega es el intenso frío con heladas severas, la nieve no abandona las zonas de montaña.

9 Derecho a Morir Dignamente da las pautas y resuelve dudas sobre cómo hacer el testamento vital en León

Como cada primer jueves de cada mes, el grupo que conforma Derecho a Morir Dignamente en León da las pautas y resuelve todas las dudas en torno al llamado Testamento Vital o Documento de Instrucciones Previas para garantizar que toda persona pueda dejar constancia de cuál es su deseo en el final de su vida.

10 Los contenedores de San Andrés vuelven a llenarse: «Nadie pasa desde el viernes»

La avería simultánea de tres camiones de recogida de basuras ha vuelto a provocar que las calles de San Andrés del Rabanedo se llenen de residuos. La incidencia se iniciaba el pasado viernes y durante todo el fin de semana se han ido acumulando bolsas. La denuncia vecinal parte de las zonas de Pinilla y Paraíso Cantinas, las más pobladas del municipio, y donde esta situación está provocando «graves molestias por insalubridad».