Derecho a Morir Dignamente da las pautas y resuelve dudas sobre cómo hacer el testamento vital en León Será este jueves 4 de diciembre en el CEAS de Padre Isla con entrada libre y gratuita

Imagen de archivo de una taller impartido en Trobajo hace un par de años por parte de DMD León.

Ana G. Barriada León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

Como cada primer jueves de cada mes, el grupo que conforma Derecho a Morir Dignamente en León da las pautas y resuelve todas las dudas en torno al llamado Testamento Vital o Documento de Instrucciones Previas para garantizar que toda persona pueda dejar constancia de cuál es su deseo en el final de su vida.

Fue en 2012 cuando a nivel provincial se constituía el grupo DMD que, siguiendo el ejemplo de la plataforma fundada a nivel nacional en 1984, quiere defender los derechos fundamentales a decidir cada uno a título individual cómo quiere que sean sus últimos días.

Y como una de las herramientas fundamentales el Testamento Vital, un documento regulado por la Ley de autonomía del paciente, Ley 41/2002, artículo 11 que recoge las instrucciones previas en las que una persona mayor de edad, capaz y libremente manifiesta su voluntad para que esta se cumpla si concurren circunstancias de salud en las cuales no pueda expresarse personal y adecuadamente sobre los cuidados y tratamientos a recibir. También decide sobre el destino del cuerpo y la posible donación de órganos.

La importancia del Testamento Vital

Un documento que se puede realizar de tres maneras, explicaba a Leonoticias Teresa Ribas, portavoz del grupo en León: ante testigos en un registro, ante notario o en los propios centros de salud.

Charla de diciembre Cuándo: jueves 4 de diciembre, de 18:00 a 20:00 horas

Dónde: CEAS de Padre Isla, 57

Organiza: Derecho a Morir Dignamente León

Para explicar todo el procedimiento, resolver todas las dudas que puedan aparecer y acompañar a las personas que precisen de este documento o que se planteen hacer uso del mismo, el primer jueves de cada mes el grupo DMD en León organiza un punto de información.

Este jueves 4 de diciembre, el CEAS del Ayuntamiento de León en la avenida Padre Isla, 57 acoge la charla de este mes en la sala de usos múltiples de la primera planta a partir de las 18:00 horas. Una cita a la que está invitada toda la sociedad y donde obtener toda la información sobre un documento tan importante como desconocido para muchos.